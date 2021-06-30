Lil Nas X поцілувався з танцюристом під час виступу (ВІДЕО)

Відомий виконавець Lil Nas X, який позиціонує себе відкритим геєм, поцілував свого танцюриста під час виступу на премії BET Awards.

22-річний артист завершив пристрасним поцілунком виконання хіта Montero.

Перфоманс викликав бурхливі овації, але, мабуть, дехто був не в такому захваті.

– Минуло вже чотири місяці, а люди й досі дивуються з того, що я гей і сексуальний під час виконання пісні про геїв, – написав він у Twitter.

Lil Nas X зазначив, що йому знадобилося багато часу, щоб морально підготуватися до цього номера.

– На сцені я тремтів, знаючи, що виконую щось подібне перед гетеросексуалами. Навіть під час виступу мені було складно заспокоїти нерви. Дякую за любов, – додав Lil Nas X.

Однак одним з його прихильників виявилася сама Madonna. Співачка опублікувала в Instagram колаж із фото Lil Nas X та її поцілунку з Брітні Спірс.