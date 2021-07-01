Старт літа 2021 року відзначився значною кількістю кліпів як від українських артистів, так і зарубіжних.

Зокрема, раділи фани Еда Ширана, який після дворічної перерви повернувся з новим хітом. Потішила і Дуа Ліпа, яка, здається, взагалі не має наміру зупинятися. Цього разу вона показала відео на трек Love Again.

Прем’єр у червні було багато, проте спеціально для Фактів ICTV музичний оглядач і блогер Ваня Рассел обрав топ-10, які точно варто подивитися. Також блогер дав короткі рецензії до кожного відео.

Найкращий кліп червня 2021 Філіп Кіркоров і Maruv – Komilfo

Maroon 5 – Lost

Ed Sheeran – Bad Habits

Dorofeeva – Почему

ПТП – Экзорцизм

Wellboy – Гуси

Анна Трінчер – Бла Бла Бла

Біллі Айліш – LostCause

Zivert – Рокки

GROSU – Малиновые губы Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

10. Біллі Айліш – LostCause

Біллі не вперше демонструє, як можна зняти кліп з ефектом мильниці без хитромудрого сюжету та отримати мільйони переглядів. Доказом цього є нова робота Lost Cause – знята за мотивами ручної зйомки і екшн-камер.

У відео нас переносять на дівич-вечір, який нібито дівчата випадково зняли під час відпочинку. Біллі Айліш дивує – вона поступово дає глядачеві те, що він давно хотів від неї отримати.

9. Філіп Кіркоров і Maruv – Komilfo

Цікава колаборація з яскравим і епатажним кліпом. Цікаво, кому ця співпраця була потрібніша — Maruv чи Кіркорову? Це покаже час.

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Не вважаю пісню хітовою, у кожного з цих артистів є набагато яскравіші треки, але відеоряд цікаво дивитися і чекати розв’язки історії. Видно, що надихнулися одним із сезонів Американської історії жахів.

8. Maroon 5 – Lost

Ця робота увійшла в мій топ-10 завдяки атмосфері ностальгії. Під час перегляду цього кліпу мене переносить на 15 років назад, адже саме тоді музиканти знімали подібні відео та їх активно ротували на MTV. Ні, це не щось нове, багато хто вже використовував у своїх роботах тематику океану й русалок. Але Maroon 5 вдалося максимально передати атмосферу і настрій пісні.

7. Анна Трінчер – Бла Бла Бла

Яскрава і місцями іронічна відеоробота від представниці молодіжного покоління артистів. Команда Ані оформила у настрої TikTok і корейської поп-культури. Відео дуже динамічне, його цікаво дивитися і кліп не встигає набриднути.

6. Zivert – Рокки

Співачка Zivert не тільки піснями повертає нас в минуле, а й відеорядом, як у кліпі Роккі. Це не дорога робота, як от, наприклад, Bestseller з Максом Барських. Але в ній присутня максимальна мотивація і вайб позитивного настрою.

5. GROSU – Малиновые губы

Успіх фільму Круелла не залишився непоміченим і в українському шоу-бізнесі. Аліна дуже любить епатувати у своїх відеороботи, і цього разу ми її побачили в образі головної кіногероїні 2021 року. Кліп знято за всіма канонами робіт Гросу, а необхідну атмосферу милоти додали долматінці.

4. ПТП – Экзорцизм

Потап у цьому кліпі постає перед нами в новому образі. А може, це навіть і не образ, а деякою мірою сповідь. Відеоробота більше нагадує трейлер до фільму жахів, ніж музичний кліп. У відео жінка намагається вигнати демонів, які сидять у герої. Але не факт, що, коли виженеш одних демонів, всередині не прокинуться інші.

3. Wellboy – Гуси

Буквально увірвався в червневі кліпи один із учасників Х-фактора Wellboy з роликом Гуси. Одразу видно, що команда продумала образ виконавця як у музиці, так і у відеороботі. Wellboy настільки органічний в своєму образі, що трек одразу зайшов публіці. 50% кліпу знято на зеленому тлі з ефектами, які може зробити практично кожен. Але це і додає шарму роботі, яка буде хітом на українських музичних телеканалах цього літа.

2. Dorofeeva – Почему

Чому не перше місце? Dorofeeva в сольній творчості продовжує музичну стилістику Время и Стекло, але з іншим смисловим навантаженням текстів. Мені сподобалося відео та певний діалог Наді з машиною у кліпі. Адже машина тут уособлює її минулі стосунки. Зізнаюся, що мені не вистачило локацій, хоча цю недостачу чудово компенсувала хореографія Наді.

1. Ed Sheeran – Bad Habits

Я закохався в цей кліп з першого перегляду. Образ Ед у кліпі йому дуже личить, хоча впевнений, що не всі фанати це зацінили. У кліпі ми бачимо нічних жителів-вампірів, які на ранок ховаються від сонця. Тішить, що попри статус світової зірки, Ед Ширан не боїться здатися смішним і пробує нові образи.

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