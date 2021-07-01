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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Симбіоз Майлі Сайрус і 50 cent: Maruv презентувала новий кліп

Симбіоз Майлі Сайрус і 50 cent: Maruv презентувала новий кліп

Співачка Maruv показала відвертий кліп на пісню Candy Shop. До речі, однойменний сингл був у американського репера 50 Cent.

Також у кліпі присутнє посилання до кліпу Майлі Сайрус Wrecking Ball, де вона катається на величезній кулі.

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Співачка та її танцівниці в традиційних латексних костюмах і на величезних кулях покаталися, і відверті рухи показали. Фінал кліпу виглядає і дещо вульгарно, і страшно одночасно. Навколо дівчат обвивається величезний червоний черв’як. Однак Maruv він не лякає, а навіть навпаки. Наприкінці співачка навіть облизує його.

Що пишуть користувачі:

  • Якщо я і далі буду дивитися кліпи Maruv, то я стану натуралом.
  • Сцена з червоним черв’яком найвульгарніше, що я бачила у своєму житті.
  • Я обожнюю Maruv, вважаю, що вона дуже крута у своєму стилі, але саме ця робота викликала у мене огиду.
  • Як завжди епатажненько!
  • Це настільки гаряче, що слів немає!

Maruv та Кіркоров

У квітні Maruv і російський співак Філіп Кіркоров презентували спільний кліп на пісню Komilfo.

У кліпі Maruv постала в образі сексуальної медсестри із зеленим волоссям. Вона насильно утримує Філіпа в психіатричній лікарні, годує його пігулками та возить в інвалідному кріслі.

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