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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Танці на роликах у ліфті: Тіна Кароль влаштувала стриптиз у новому кліпі

Тина Кароль

Українська співачка Тіна Кароль презентувала відеокліп на пісню Красиво.

Події у відеоролику розгортаються в ліфтовій кабіні. Її рух символізує підйом почуттів, стан закоханості.

– Пісня Красиво – це ода сміливої дівчини, яка кохає тільки тому, що такий її вибір, – написала Тіна Кароль в Instagram.

Головна героїня, роль якої виконує сама співачка, поневіряється ліфтовою кабіною – вона танцює на підлозі, на стінах та стелі. Її образи постійно змінюються, а на ногах в неї ролики на підборах.

За її рухами спостерігають популярні українські блогери, які знімають відео на телефон. Серед них і Олег Машуковський – креативний продюсер першого в Україні TikTok House.

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Режисером кліпу став Інді Хейт.

Раніше Тіна Кароль незвично анонсувала вихід відеокліпу Красиво, опублікувавши ролик. На відео зірка постала голою, а її тіло обвив королівський пітон.

Пісня Красиво є заголовним треком однойменного альбому Тіни Кароль.

На початку квітня Тіна Кароль презентувала сольник Красиво. До нього увійшли сім пісень.

За словами артистки, прем’єра альбому була для неї довгоочікуваною.

Фото: Depositphotos

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