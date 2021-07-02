Надя Дорофеєва виступить на Atlas Weekend 2021

Українська співачка Надя Дорофеєва, яка також відома під псевдонімом Dorofeeva, виступить на Atlas Weekend Friends Edition. Музичний фестиваль розпочнеться вже 5 липня та традиційно пройде в Києві на ВДНГ.

Дорофеєва вийде на головну сцену фестивалю (Main Stage) 5 та 6 липня. Варто зазначити, що в ці дні вхід на територію ВДНГ вільний, проте необхідна попередня реєстрація. Це зроблено для того, щоб не було великого скупчення людей.

Дорофеєва стрімко увірвалася на українську сцену з сольним проектом, до цього вона була учасницею дуету Время и Стекло.

На сцені Atlas Weekend Надя Дорофєєва виконає не тільки пісні з нового альбому Dofamin, до якого увійшло п’ять треків, але й інші свої хіти.

Варто зазначити, що 5 та 6 липня на головній сцені також виступлять Тіна Кароль, Mozgi, Настя Каменських (NK), Melovin, Віталій Козловський, Злата Огнєвіч, Володимир Дантес, Alekseev, Alyosha, Мята, Анна Трінчер, Міла Нітіч тощо.

Повний список учасників фестивалю Atlas Weekend 2021 – дивіться на Фактах ICTV.