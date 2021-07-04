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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Розклад Atlas Weekend 2021 на 5 липня

Розклад Atlas Weekend 2021 на 5 липня

5 липня стартує головний музичний фестиваль року – Atlas Weekend Friends Edition. Розклад Atlas Weekend 2021 на 5 липня потішить шанувальників як зарубіжними, так і українськими виконавцями.

Фестиваль проходить у Києві на ВДНГ з дотриманням всіх карантинних обмежень.

5 та 6 липня на Atlas Weekend Friends Edition можна потрапити безкоштовно, попередньо зареєструвавшись на сайті.

Організатори фестивалю зробили два дні з однаковим лайнапом та вільним входом для того, щоб уникнути великого натовпу і витримати всі карантинні вимоги.

Розклад Atlas Weekend 2021 на 5 липня, порядок і час виступу зірок – дивіться далі у матеріалі.

Головна сцена (Main Stage)

  • 15.07 – Bside band
  • 15.12 – DEA
  • 15.18 – Karta svitu
  • 15.29 – TamerlanAlena
  • 15.41 – Міла Нітіч
  • 15.52 – Gena Viter
  • 16.02 – Marietta
  • 16.12 – Сергій Мироненко
  • 16.24 – Анна Трінчер
  • 16.35 – Солоха
  • 16.46 – М’ята
  • 17.00 – Михайло Поплавський
  • 17.14 – Alyosha
  • 17.30 – Alekseev
  • 17.50 – Tarabarova
  • 18.07 – Dantes
  • 18.22 – Злата Огнєвіч
  • 18.39 – Віталій Козловський
  • 18.57 – Nikita Lomakin
  • 19.13 – Оля Цибульська
  • 19.31 – Lida Lee
  • 19.46 – Melovin
  • 20.09 – Воплі Водоплясова
  • 20.27 – Dorofeeva
  • 21.00 – NK
  • 21.33 – Mozgi
  • 22.15 – Тіна Кароль

Західна сцена (West Stage)

  • 15.15 – Teleport
  • 16.15 – Ingret
  • 17.30 – Скрябін і Юркеш
  • 19.00 – Скай
  • 20.45 – Сергій Бабкін

Східна сцена (East Stage)

  • 15.45 – VS
  • 16.45 – Лесик і Карпо
  • 18.15 – Kosmopolis
  • 19.45 – Kozak System
  • 21.30 – Друга ріка

Північна сцена (North Stage)

  • 15.25 – Samvel
  • 15.55 – Sowa
  • 16.45 – Semyokhina
  • 17.25 – Patsyki z Franeka
  • 18.00 – Tim Bozhkov
  • 19.00 – Heyem і Groozin
  • 20.30 – Stage rockers
  • 22.00 – Probass

Електронна сцена (Electronic Stage)

  • 15.45 – Ocran
  • 17.00 – Mama13
  • 18.30 – ЮЮ
  • 20.00 – Тонка
  • 21.30 – Constantine

Garden Stage

  • 15.00 – Toki Toi
  • 16.00 – BSHKK
  • 17.00 – Dj Katana
  • 18.00 – Tkachenko
  • 19.00 – Keyc
  • 20.00 – Gavrilov
  • 21.00 – Bachi
  • 22.00 – 2K Dj

Atlas Weekend 2021 пройде на ВДНГ у Києві з 5 по 11 липня. Через пандемію коронавірусу організатори вирішили провести фестиваль без закордонних артистів. Зірками цьогорічної події стануть українські та СНД-виконавці.

У списку хедлайнерів – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка, Dj Snake і Тіна Кароль. Розклад Atlas Weekend 2021 на всі дні фестивалю – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend

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