5 липня стартує головний музичний фестиваль року – Atlas Weekend Friends Edition. Розклад Atlas Weekend 2021 на 5 липня потішить шанувальників як зарубіжними, так і українськими виконавцями.

Фестиваль проходить у Києві на ВДНГ з дотриманням всіх карантинних обмежень.

5 та 6 липня на Atlas Weekend Friends Edition можна потрапити безкоштовно, попередньо зареєструвавшись на сайті.

Організатори фестивалю зробили два дні з однаковим лайнапом та вільним входом для того, щоб уникнути великого натовпу і витримати всі карантинні вимоги.

Розклад Atlas Weekend 2021 на 5 липня, порядок і час виступу зірок – дивіться далі у матеріалі.

Головна сцена (Main Stage)

15.07 – Bside band

15.12 – DEA

15.18 – Karta svitu

15.29 – TamerlanAlena

15.41 – Міла Нітіч

15.52 – Gena Viter

16.02 – Marietta

16.12 – Сергій Мироненко

16.24 – Анна Трінчер

16.35 – Солоха

16.46 – М’ята

17.00 – Михайло Поплавський

17.14 – Alyosha

17.30 – Alekseev

17.50 – Tarabarova

18.07 – Dantes

18.22 – Злата Огнєвіч

18.39 – Віталій Козловський

18.57 – Nikita Lomakin

19.13 – Оля Цибульська

19.31 – Lida Lee

19.46 – Melovin

20.09 – Воплі Водоплясова

20.27 – Dorofeeva

21.00 – NK

21.33 – Mozgi

22.15 – Тіна Кароль

Західна сцена (West Stage)

15.15 – Teleport

16.15 – Ingret

17.30 – Скрябін і Юркеш

19.00 – Скай

20.45 – Сергій Бабкін

Східна сцена (East Stage)

15.45 – VS

16.45 – Лесик і Карпо

18.15 – Kosmopolis

19.45 – Kozak System

21.30 – Друга ріка

Північна сцена (North Stage)

15.25 – Samvel

15.55 – Sowa

16.45 – Semyokhina

17.25 – Patsyki z Franeka

18.00 – Tim Bozhkov

19.00 – Heyem і Groozin

20.30 – Stage rockers

22.00 – Probass

Електронна сцена (Electronic Stage)

15.45 – Ocran

17.00 – Mama13

18.30 – ЮЮ

20.00 – Тонка

21.30 – Constantine

Garden Stage

15.00 – Toki Toi

16.00 – BSHKK

17.00 – Dj Katana

18.00 – Tkachenko

19.00 – Keyc

20.00 – Gavrilov

21.00 – Bachi

22.00 – 2K Dj

Atlas Weekend 2021 пройде на ВДНГ у Києві з 5 по 11 липня. Через пандемію коронавірусу організатори вирішили провести фестиваль без закордонних артистів. Зірками цьогорічної події стануть українські та СНД-виконавці.

У списку хедлайнерів – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка, Dj Snake і Тіна Кароль. Розклад Atlas Weekend 2021 на всі дні фестивалю – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend