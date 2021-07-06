Українська артистка Оля Полякова жорстко відреагувала на коментар російського співака Валерія Меладзе, який обізвав її “фріком у короні і купальнику”.

Таким чином артист “відповів” на запитання про секс-скандал, пов’язаний із його братом Костянтином Меладзе.

На своїй сторінці в Instagram Оля Полякова опублікувала серію відео, де підкреслила, що замість відповіді на запитання по суті Валерій Меладзе вирішив обрати тактику принижень.

Також співачка задала низку відвертих запитань, адресованих братам Меладзе.

Серед них – чому артисти, встигаючи працювати як на російському, так і на українському ринку, відмовляються афішувати свою позицію щодо війни на сході України і анексії Кримського півострова.

Що сказав Меладзе про Полякову

5 липня на платформі YouTube з’явилося свіже інтерв’ю Валерія Меладзе, в якому він, зокрема, пояснив ситуацію щодо звинувачень свого рідного брата Костянтина у сексуальних домаганнях.

Запитання стосувалося заяви Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим: незабаром після цього співачку відкрито підтримала Оля Полякова.

Українська співачка записала серію відео, де розповіла про домагання Меладзе на початку своєї творчої кар’єри.

У свіжому інтерв’ю Валерій Меладзе, відповідаючи на запитання про Олю Полякову, назвав її фріком.