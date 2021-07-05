5 липня стартує головний музичний фестиваль року – Atlas Weekend Friends Edition. Розклад Atlas Weekend 2021 на 5 липня потішить шанувальників як зарубіжними, так і українськими виконавцями.
Фестиваль проходить у Києві на ВДНГ з дотриманням всіх карантинних обмежень.
5 та 6 липня на Atlas Weekend Friends Edition можна потрапити безкоштовно, попередньо зареєструвавшись на сайті.
Організатори фестивалю зробили два дні з однаковим лайнапом та вільним входом для того, щоб уникнути великого натовпу і витримати всі карантинні вимоги.
Розклад Atlas Weekend 2021 на 5 липня, порядок і час виступу зірок – дивіться далі у матеріалі.
Головна сцена (Main Stage)
- 15.07 – Bside band
- 15.12 – DEA
- 15.18 – Karta svitu
- 15.29 – TamerlanAlena
- 15.41 – Міла Нітіч
- 15.52 – Gena Viter
- 16.02 – Marietta
- 16.12 – Сергій Мироненко
- 16.24 – Анна Трінчер
- 16.35 – Солоха
- 16.46 – М’ята
- 17.00 – Михайло Поплавський
- 17.14 – Alyosha
- 17.30 – Alekseev
- 17.50 – Tarabarova
- 18.07 – Dantes
- 18.22 – Злата Огнєвіч
- 18.39 – Віталій Козловський
- 18.57 – Nikita Lomakin
- 19.13 – Оля Цибульська
- 19.31 – Lida Lee
- 19.46 – Melovin
- 20.09 – Воплі Водоплясова
- 20.27 – Dorofeeva
- 21.00 – NK
- 21.33 – Mozgi
- 22.15 – Тіна Кароль
Західна сцена (West Stage)
- 15.15 – Teleport
- 16.15 – Ingret
- 17.30 – Скрябін і Юркеш
- 19.00 – Скай
- 20.45 – Сергій Бабкін
Східна сцена (East Stage)
- 15.45 – VS
- 16.45 – Лесик і Карпо
- 18.15 – Kosmopolis
- 19.45 – Kozak System
- 21.30 – Друга ріка
Північна сцена (North Stage)
- 15.25 – Samvel
- 15.55 – Sowa
- 16.45 – Semyokhina
- 17.25 – Patsyki z Franeka
- 18.00 – Tim Bozhkov
- 19.00 – Heyem і Groozin
- 20.30 – Stage rockers
- 22.00 – Probass
Електронна сцена (Electronic Stage)
- 15.45 – Ocran
- 17.00 – Mama13
- 18.30 – ЮЮ
- 20.00 – Тонка
- 21.30 – Constantine
Garden Stage
- 15.00 – Toki Toi
- 16.00 – BSHKK
- 17.00 – Dj Katana
- 18.00 – Tkachenko
- 19.00 – Keyc
- 20.00 – Gavrilov
- 21.00 – Bachi
- 22.00 – 2K Dj
Atlas Weekend 2021 пройде на ВДНГ у Києві з 5 по 11 липня. Через пандемію коронавірусу організатори вирішили провести фестиваль без закордонних артистів. Зірками цьогорічної події стануть українські та СНД-виконавці.
У списку хедлайнерів – Fatboy Slim, Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка, Dj Snake і Тіна Кароль. Розклад Atlas Weekend 2021 на всі дні фестивалю – дивіться на Фактах ICTV.
Фото: Atlas Weekend