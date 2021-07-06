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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Вирізали з ефіру: Melovin поцілував хлопця на сцені Atlas Weekend і підняв прапор ЛГБТ

Вирізали з ефіру: Melovin поцілував хлопця на сцені Atlas Weekend і підняв прапор ЛГБТ

Український співак Melovin поцілував хлопця прямо на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021. Після цього він підняв догори прапор ЛГБТ-спільноти.

Відео моменту поцілунку Melovin (справжнє ім’я – Костянтин Бочаров) оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

 

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Публикация от MÉLOVIN ???? (@melovin_official)

Перед поцілунком із хлопцем співак пристрасно поцілував дівчину, яка стояла поруч. У коментарях шанувальники припустили, що таким вчинок Melovin заявив про свою бісексуальність.

– Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу, – написав Костянтин.

До початку виступу на сцені Atlas Weekend 2021 Melovin анонсував, що 5 липня розпочнеться нова ера, оскільки він відзначає 5-річчя своєї кар’єри.

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