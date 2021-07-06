У Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Розклад Atlas Weekend 2021 на 6 липня вразить шанувальників різноманітністю, оскільки кожен зможе знайти музику за своїми вподобаннями.

6 липня на Аtlas Weekend 2021 можна потрапити безкоштовно. Але попередньо потрібно зареєструватися на сайті.

На території є шість сцен, на яких українські виконавці та зірки СНД розважають публіку.

Розклад Atlas Weekend 2021 на 6 липня, порядок і час виступу зірок – дивіться далі у матеріалі.

Головна сцена (Main Stage)

15.07 – Bside band

15.12 – DEA

15.18 – Karta svitu

15.29 – TamerlanAlena

15.41 – Міла Нітіч

15.52 – Gena Viter

16.02 – Marietta

16.12 – Сергій Мироненко

16.24 – Анна Трінчер

16.35 – Солоха

16.46 – М’ята

17.00 – Михайло Поплавський

17.14 – Alyosha

17.30 – Alekseev

17.50 – Tarabarova

18.07 – Dantes

18.22 – Злата Огнєвіч

18.39 – Віталій Козловський

18.57 – Nikita Lomakin

19.13 – Оля Цибульська

19.31 – Lida Lee

19.46 – Melovin

20.09 – Воплі Відоплясова

20.27 – Dorofeeva

21.00 – NK

21.33 – Mozgi

22.15 – Тіна Кароль

Західна сцена (West Stage)

15.15 – Teleport

16.15 – Ingret

17.30 – Скрябін і Юркеш

19.15 – Скай

20.45 – Сергій Бабкін

Східна сцена (East Stage)

15.30 – VS

16.45 – Kosmopolis

18.00 – Kozak System

19.45 – Друга ріка

Північна сцена (North Stage)

15.00 – Tim Bozhkov

16.00 – Incipience B2B B.Kind

17.00 – Desire

18.00 – Malyar

19.00 – Heyem і Groozin

20.30 – Stage rockers

22.00 – Probass

Електронна сцена (Electronic Stage)

15.45 – Ocran

17.00 – Mama13

18.30 – Тонка

20.00 – ЮЮ

21.30 – Constantine

Garden Stage

14.30 – Rhobodub

16.00 – Ghetto Ghetto

18.00 – Rommedahl

20.00 – Anton Bykov

21.30 – Dj Gala

Фестиваль Atlas Weekend 2021 триватиме цілий тиждень, до 11 липня. Захід проходить на ВДНГ з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Через пандемію коронавірусу організатори були змушені основну частину виступів зарубіжних співаків перенести на 2022 рік.

Тому хедлайнерами цьогорічного фестивалю виступили українські зірки. Серед них Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка та Тіна Кароль. Розклад Atlas Weekend 2021 на всі дні фестивалю – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend