У Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Розклад Atlas Weekend 2021 на 6 липня вразить шанувальників різноманітністю, оскільки кожен зможе знайти музику за своїми вподобаннями.
6 липня на Аtlas Weekend 2021 можна потрапити безкоштовно. Але попередньо потрібно зареєструватися на сайті.
На території є шість сцен, на яких українські виконавці та зірки СНД розважають публіку.
Розклад Atlas Weekend 2021 на 6 липня, порядок і час виступу зірок – дивіться далі у матеріалі.
Головна сцена (Main Stage)
- 15.07 – Bside band
- 15.12 – DEA
- 15.18 – Karta svitu
- 15.29 – TamerlanAlena
- 15.41 – Міла Нітіч
- 15.52 – Gena Viter
- 16.02 – Marietta
- 16.12 – Сергій Мироненко
- 16.24 – Анна Трінчер
- 16.35 – Солоха
- 16.46 – М’ята
- 17.00 – Михайло Поплавський
- 17.14 – Alyosha
- 17.30 – Alekseev
- 17.50 – Tarabarova
- 18.07 – Dantes
- 18.22 – Злата Огнєвіч
- 18.39 – Віталій Козловський
- 18.57 – Nikita Lomakin
- 19.13 – Оля Цибульська
- 19.31 – Lida Lee
- 19.46 – Melovin
- 20.09 – Воплі Відоплясова
- 20.27 – Dorofeeva
- 21.00 – NK
- 21.33 – Mozgi
- 22.15 – Тіна Кароль
Західна сцена (West Stage)
- 15.15 – Teleport
- 16.15 – Ingret
- 17.30 – Скрябін і Юркеш
- 19.15 – Скай
- 20.45 – Сергій Бабкін
Східна сцена (East Stage)
- 15.30 – VS
- 16.45 – Kosmopolis
- 18.00 – Kozak System
- 19.45 – Друга ріка
Північна сцена (North Stage)
- 15.00 – Tim Bozhkov
- 16.00 – Incipience B2B B.Kind
- 17.00 – Desire
- 18.00 – Malyar
- 19.00 – Heyem і Groozin
- 20.30 – Stage rockers
- 22.00 – Probass
Електронна сцена (Electronic Stage)
- 15.45 – Ocran
- 17.00 – Mama13
- 18.30 – Тонка
- 20.00 – ЮЮ
- 21.30 – Constantine
Garden Stage
- 14.30 – Rhobodub
- 16.00 – Ghetto Ghetto
- 18.00 – Rommedahl
- 20.00 – Anton Bykov
- 21.30 – Dj Gala
Фестиваль Atlas Weekend 2021 триватиме цілий тиждень, до 11 липня. Захід проходить на ВДНГ з дотриманням всіх карантинних обмежень.
Через пандемію коронавірусу організатори були змушені основну частину виступів зарубіжних співаків перенести на 2022 рік.
Тому хедлайнерами цьогорічного фестивалю виступили українські зірки. Серед них Океан Ельзи, The Hardkiss, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка та Тіна Кароль. Розклад Atlas Weekend 2021 на всі дні фестивалю – дивіться на Фактах ICTV.
Фото: Atlas Weekend