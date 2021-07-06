На 75-му році життя помер вокаліст британського рок-гурту Uriah Heep Джон Лоутон.

Про це йдеться на офіційному сайті колективу.

– З глибоким жалем ми повідомляємо тяжку і трагічну звістку про абсолютно несподівану смерть Джона Лоутона 29 червня 2021 року, – йдеться в повідомленні.

За словами представників гурту, музикант заповів, щоб на панахиді були присутні тільки члени сім’ї та близькі друзі.

Uriah Heep – британський рок-гурт, який був створений у 1969 році. Колектив грав музику в своєму варіанті хард-року, включаючи в нього елементи джаз-року та хеві-метала.