Хедлайнером першого дня музичного фестивалю Atlas Weekend Friends Edition стала Тіна Кароль.

Шанувальники могли подивитися виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend онлайн на її Youtube-каналі.

Протягом годинного виступу головні екрани сцени Atlas Weekend прикрашали яскраві голограмні зображення співачки.

– Під час концерту Тіну зніматимуть онлайн камери. Ці камери ми пускаємо через сервіс, через програму. Для кожного номера свій ефект. Це графіка в реальному часі, – пояснювали напередодні організатори шоу.

Тіна Кароль з’явилася на сцені в класичному костюмі на спортивному мотоциклі, за кермом якого сидів чоловік у шоломі.

Виконуючи першу пісню, Тіна рухалася сценою на мотоциклі: потім вона відійшла на центр, і до неї приєднався шоу-балет.

Протягом масштабного шоу на сцені змінювалися не лише пісні і танцювальні композиції, а й образи співачки. Під час виконання однієї з пісень до Тіни приєднався живий пітон, якого вона тримала на своїх плечах.

В перервах між піснями Тіна Кароль ефектно позбувалася зайвого одягу і періодично зникала з поля зору глядачів, перевдягаючись у нові костюми.

Окрім нашумілих композицій з останнього альбому співачки Красиво, Тіна також виконала визнані хіти.

Чимало шанувальників помітили, що під час виконання однієї із найвідоміших своїх композицій Выше облаков на очах Тіни Кароль з’явилися сльози.

Також для виконання однієї із пісень на сцену до артистки вийшла солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Чуттєвий виступ співачки завершився потужним гітарним соло. Напередодні Тіна Кароль анонсувала, що на сцені разом із нею виступатиме барабанщик американського співака Джастіна Бібера.