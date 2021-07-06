У Києві проходить музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition, розклад якого рясніє переважно українськими артистами. Така ситуація склалася через пандемію.

Більшість закордонних артистів не змогли приїхати на Atlas Weekend 2021. Тому організатори ухвалили рішення провести альтернативу – Atlas Weekend Friends Edition, на якому хедлайнерами будуть українські артисти.

Загалом на Atlas Weekend шість сцен, проте в розкладі на 7 липня головна сцена не працюватиме (Main Stage).

Розклад Atlas Weekend 2021 на 7 липня

Західна сцена (West Stage)

16.00-16.45 – Sasha Boole

18.30-19.30 – Beissoul & Einius

21.15-22.30 – 5`Nizza

Східна сцена (East Stage)

18.00-19.00 – Epolets

Північна сцена (North Stage)

16.00-16.30 – Сергій Лазановський

18.45-19.45 – Арсен Мірзоян

20.45-22.00 – Джамала

Електронна сцена (Electronic Stage)

20.00-21.00 – Sikdope

Atlas Weekend 2021

У 2020 році Atlas Weekend перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу. Однак карантинні обмеження залишаються досить серйозними і цього року, тому організатори ухвалили рішення про перенесення виступів закордонних артистів на 2022-й.

Як альтернативу українцям запропонували – Atlas Weekend Friends Edition. Розклад Atlas Weekend 2021 рясніє українськими артистами, які і стали хедлайнерам.

У 2021 року музичний фестиваль проходить з 5 до 11 липня в Києві на ВДНГ. За традицією перші дні були безкоштовним для відвідувачів, потрібно було лише зареєструватися на сайті.