До початку Atlas Weekend 2021 залишилося декілька днів – старт фестивалю заплановано 5 липня, а закінчиться захід 11 липня.

Де купити квитки, як дістатися на Atlas Weekend 2021 і повний розклад фестивалю читайте в матеріалі.

В якому форматі відбудеться Atlas Weekend 2021

Організатори анонсували новий формат фестивалю – Friends Edition. Через карантинні обмеження більшість закордонних артистів не зможуть відвідати івент цього року, тож організатори вирішили сфокусуватися на участі українських та СНД-артистів.

До звичного формату Atlas Weekend планують повернутися вже у 2022 році. Всі квитки, куплені на Atlas Weekend 2020 року, будуть дійсні на фестивалі в наступному році.

Квитки на Atlas Weekend 2021: ціни та де купити

Якщо придбати квитки до початку заходу, ціни будуть наступними:

– на всі дні – 2550 грн за FAN і 6100 за VIP;

– на три дні – 2100 грн за FAN і 5000 за VIP;

– на день – 1050 грн за FAN і 2800 за VIP.

З 5 липня квитки на Atlas Weekend подорожчають:

– на всі дні – 2750 грн за FAN і 6500 за VIP;

– на три дні – 2300 грн за FAN і 5400 за VIP;

– на день – 1100 грн за FAN і 3000 за VIP.

Купити квитки на Atlas Weekend можна через операторів Ticketsbox, Kasa.in.ua, Festicket.com, а також на сайті atlasweekend.com, в касі клубу Atlas або біля входу на фестиваль. Там же відбувається й обмін квитка на фестивальний браслет.

Отримати браслет можна лише біля входу на фестиваль з 5 по 11 липня з 12:00 до 23:45, а сам доступ на захід буде відкритий кожен день з 14:00.

Читайте Надя Дорофеєва виступить на Atlas Weekend 2021

Як дістатися на Atlas Weekend 2021

Традиційно Atlas Weekend відбудеться на ВДНГ за адресою: Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1. Найближча станція метро – Виставковий центр. Окрім цього, дістатися на Atlas Weekend 2021 можна на таксі або авто.

Варто врахувати, що стоянки ВДНГ не вистачить для всіх охочих, не кажучи вже про можливі затори на прилеглій території. Організатори не беруть на себе відповідальність за автомобілі, припарковані на стоянці ВДНХ, біля території кемпінгу і на території фестивалю.

Також дістатися ВДНГ можна:

– Від аеропорту Бориспіль маршруткою №322 до м. Харківська, і через метро до станції Виставковий центр.

– Від залізничного вокзалу до ВДНГ курсують маршрутки №№ 458, 726, 507.

– Від центрального автовокзалу можна дістатися маршрутними таксі №№ 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки Експоцент.

Карта території фестивалю

На Atlas Weekend Friends Edition сцени розташовані дещо інакше, аніж у попередні роки – через реконструкцію площі ВДНГ.

East Stage змінюється на West Stage, і перебувати вона буде праворуч від Main Stage.

На місці North Stage буде Electronic Stage, а North Stage замінює Central Stage.

Для більш комфортного пересування між сценами організатори додали додаткову алею.

Розклад Atlas Weekend 2021

Список хедлайнерів складається переважно з українських груп і артистів:

– Тіна Кароль з’явиться на сцені 5 і 6 липня.

– Французький діджей Dj Snake виступить перед глядачами 7 липня.

– Російський співак Валерій Меладзе виступить на фестивалі 8 липня.

– Український гурт Океан Ельзи виступить вже 9 липня.

– Легендарний Fatboy Slim приготував виступ 10 липня.

– The Hardkiss з’являться на сцені Atlas Weekend 11 липня.

Дні і точний час виступу улюблених артистів Факти ICTV зібрали в повному розкладі Atlas Weekend 2021.

Вакцинація на Atlas Weekend 2021

Під час фестивалю Atlas Weekend 2021 кожен охочий зможе отримати безкоштовне щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac.

Центр вакцинації буде розташований в 9-му павільйоні ВДНГ, і працюватиме з 10:00 до 16:00 у всі дні заходу.

Щоб вакцинуватися, потрібно взяти з собою паспорт, або показати його в додатку Дія, а також попередньо зареєструватися через helsi.me. Для вакцинації квиток на сам фестиваль не потрібен.