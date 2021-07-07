5 липня в Києві розпочався масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Щоденна програма заходу не може не тішити меломанів.

8 липня хедлайнерами Atlas Weekend стануть Валерій Меладзе та Вєрка Сердючка. Вартість квитка на цей день – 1200 грн.

Повний розклад Atlas Weekend 2021 на 8 липня, час і порядок виступу зірок – дивіться на Фактах ICTV.

Головна сцена (Main Stage)

16.45 – Khayat

18.00-18.45 – KAZKA

19.45-20.45 – Валерій Меладзе

21.45-23.15 – Вєрка Сердючка

Західна сцена (West Stage)

15.30-16.00 – Катя Вандина

16.30-17.15 – Ofliyan

17.45-18.30 – Bahroma

19.15-20.15 – Tvorchi

21.30-22.45 – Brainstorm

Східна сцена (East Stage)

15.30 – Crosschains

17.15 – Magamass

18.30-19.15 – Space of Variations

20.15-21.15 – Wildways

22.00-23.15 – Порнофильмы

Північна сцена (North Stage)

15.00 – Gorim!

16.00 – Дао парк

17.15-18.00 – Dakooka

18.45-19.45 – Sunsay

20.45-21.45 – Shortparis

Електронна сцена (Electronic Stage)

15.00 – Weizman

17.00-19.00 – Dino Lenny

19.00-20.40 – Shall Ocin

20.40-23.15 – Artbat

Садова сцена (Garden Stage)

14.30 – Amadrama

15.30 – Warm Roller

16.30 – The Lumb

17.30 – Incipience b2b B.Kind

19.30 – Strictly

20.45 – Naum

22.00 Dub Head

Atlas Weekend 2021 традиційно проходить в Києві на ВДНГ. Музичний фестиваль триватиме до 11 липня. Цьогоріч організатори вирішили провести заходи без іноземних артистів, виступи яких перенесли на 2022 рік через пандемію коронавірусу.

Перші два дні фестивалю – 5 і 6 липня були безкоштовними для відвідування, однак вимагали попередньої реєстрації.

Все, що потрібно знати про Atlas Weekend 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend