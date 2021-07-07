5 липня в Києві розпочався масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Щоденна програма заходу не може не тішити меломанів.
8 липня хедлайнерами Atlas Weekend стануть Валерій Меладзе та Вєрка Сердючка. Вартість квитка на цей день – 1200 грн.
Повний розклад Atlas Weekend 2021 на 8 липня, час і порядок виступу зірок – дивіться на Фактах ICTV.
Головна сцена (Main Stage)
- 16.45 – Khayat
- 18.00-18.45 – KAZKA
- 19.45-20.45 – Валерій Меладзе
- 21.45-23.15 – Вєрка Сердючка
Західна сцена (West Stage)
- 15.30-16.00 – Катя Вандина
- 16.30-17.15 – Ofliyan
- 17.45-18.30 – Bahroma
- 19.15-20.15 – Tvorchi
- 21.30-22.45 – Brainstorm
Східна сцена (East Stage)
- 15.30 – Crosschains
- 17.15 – Magamass
- 18.30-19.15 – Space of Variations
- 20.15-21.15 – Wildways
- 22.00-23.15 – Порнофильмы
Північна сцена (North Stage)
- 15.00 – Gorim!
- 16.00 – Дао парк
- 17.15-18.00 – Dakooka
- 18.45-19.45 – Sunsay
- 20.45-21.45 – Shortparis
Електронна сцена (Electronic Stage)
- 15.00 – Weizman
- 17.00-19.00 – Dino Lenny
- 19.00-20.40 – Shall Ocin
- 20.40-23.15 – Artbat
Садова сцена (Garden Stage)
- 14.30 – Amadrama
- 15.30 – Warm Roller
- 16.30 – The Lumb
- 17.30 – Incipience b2b B.Kind
- 19.30 – Strictly
- 20.45 – Naum
- 22.00 Dub Head
Atlas Weekend 2021 традиційно проходить в Києві на ВДНГ. Музичний фестиваль триватиме до 11 липня. Цьогоріч організатори вирішили провести заходи без іноземних артистів, виступи яких перенесли на 2022 рік через пандемію коронавірусу.
Перші два дні фестивалю – 5 і 6 липня були безкоштовними для відвідування, однак вимагали попередньої реєстрації.
Все, що потрібно знати про Atlas Weekend 2021 – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Atlas Weekend