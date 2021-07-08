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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Atlas Weekend 2021: розклад на 8 липня

Atlas Weekend

5 липня в Києві розпочався масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Щоденна програма заходу не може не тішити меломанів.

8 липня хедлайнерами Atlas Weekend стануть Валерій Меладзе та Вєрка Сердючка. Вартість квитка на цей день – 1200 грн.

Повний розклад Atlas Weekend 2021 на 8 липня, час і порядок виступу зірок – дивіться на Фактах ICTV.

Головна сцена (Main Stage)

  • 16.45 – Khayat
  • 18.00-18.45 – KAZKA
  • 19.45-20.45 – Валерій Меладзе
  • 21.45-23.15 – Вєрка Сердючка

Західна сцена (West Stage)

  • 15.30-16.00 – Катя Вандина
  • 16.30-17.15 – Ofliyan
  • 17.45-18.30 – Bahroma
  • 19.15-20.15 – Tvorchi
  • 21.30-22.45 – Brainstorm

Східна сцена (East Stage)

  • 15.30 – Crosschains
  • 17.15 – Magamass
  • 18.30-19.15 – Space of Variations
  • 20.15-21.15 – Wildways
  • 22.00-23.15 – Порнофильмы

Північна сцена (North Stage)

  • 15.00 – Gorim!
  • 16.00 – Дао парк
  • 17.15-18.00 – Dakooka
  • 18.45-19.45 – Sunsay
  • 20.45-21.45 – Shortparis

Електронна сцена (Electronic Stage)

  • 15.00 – Weizman
  • 17.00-19.00 – Dino Lenny
  • 19.00-20.40 – Shall Ocin
  • 20.40-23.15 – Artbat

Садова сцена (Garden Stage)

  • 14.30 – Amadrama
  • 15.30 – Warm Roller
  • 16.30 – The Lumb
  • 17.30 – Incipience b2b B.Kind
  • 19.30 – Strictly
  • 20.45 – Naum
  • 22.00 – Dub Head

Atlas Weekend 2021 традиційно проходить в Києві на ВДНГ. Музичний фестиваль триватиме до 11 липня. Цьогоріч організатори вирішили провести заходи без іноземних артистів, виступи яких перенесли на 2022 рік через пандемію коронавірусу.

Перші два дні фестивалю – 5 і 6 липня були безкоштовними для відвідування, однак вимагали попередньої реєстрації.

Все, що потрібно знати про Atlas Weekend 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend

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