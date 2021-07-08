У Києві триває музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Розклад заходу на 9 липня потішить меломанів та всіх шанувальників фестивалю.
Цього дня на сцену вийде головний хедлайнер Atlas Weekend 2021 – гурт Океан Ельзи. Одноденний квиток коштує 1200 грн.
Повний розклад Atlas Weekend 2021 на 9 липня, час і порядок виступу зірок – дивіться на Фактах ICTV.
Головна сцена (Main Stage)
- 16.15 – Laud
- 17.45 – Христина Соловій
- 19.15 – Антитіла
- 21.30 – Океан Ельзи
Західна сцена (West Stage)
- 14.30 – Lanka
- 15.30 – Oy Sound System
- 16.45 – Ragapop
- 18.00 – Dakh Daughters
- 19.45 – Дахабраха
Східна сцена (East Stage)
- 15.00 – Hurtom
- 16. 00 – The Unsleeping
- 17.15 – Stoned Jesus
- 18.45 – Motanka
- 20.30 – Пошлая Молли
Північна сцена (North Stage)
- 14.45 – Fo Sho
- 15.45 – Kaef
- 18.30 – Hensy
- 20.15 – Ramil’
Електронна сцена (Electronic Stage)
- 15.00 – Greenjack
- 17. 00 – Key M B2B R.A.N
- 18.30 – Xenia
- 19.30 – Spartaque
- 21.15 – Monika Kruse
Garden Stage
- 15.00 – Jay Filler
- 16.00 – Sanya Dymov
- 17.00 – Tommy Lee
- 18.00 – Will Armex
- 19.00 – Mr. Sunny
- 20.00 – Dj Lutique
- 21.00 – Dj Shnaps
- 22.00 – Sagan
Borjomi Wild Nature Stage
- 16.00 – AVC
- 18.00 – Anny Rock B2B Elina Elian
- 20.00 – Sider
- 23.00 – Timyp Tpyшковський
- 00.00 – Настя Єлісєєва
Atlas Weekend 2021 традиційно проходить на ВДНГ. Через пандемію коронавірусу виступи закордонних артистів перенесли на 2022 рік. Але навіть в умовах карантину організаторам вдалося створити гідний line-up за участю українських виконавців.
Фестиваль триватиме до 11 липня. Перші два дні були безкоштовними, однак вимагали попередньої реєстрації. Повний розклад Atlas Weekend 2021 – дивіться на Фактах ICTV.
Фото: Atlas Weekend