У Києві триває музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Розклад заходу на 9 липня потішить меломанів та всіх шанувальників фестивалю.

Цього дня на сцену вийде головний хедлайнер Atlas Weekend 2021 – гурт Океан Ельзи. Одноденний квиток коштує 1200 грн.

Повний розклад Atlas Weekend 2021 на 9 липня, час і порядок виступу зірок – дивіться на Фактах ICTV.

Головна сцена (Main Stage)

16.15 – Laud

17.45 – Христина Соловій

19.15 – Антитіла

21.30 – Океан Ельзи

Західна сцена (West Stage)

14.30 – Lanka

15.30 – Oy Sound System

16.45 – Ragapop

18.00 – Dakh Daughters

19.45 – Дахабраха

Східна сцена (East Stage)

15.00 – Hurtom

16. 00 – The Unsleeping

17.15 – Stoned Jesus

18.45 – Motanka

20.30 – Пошлая Молли

Північна сцена (North Stage)

14.45 – Fo Sho

15.45 – Kaef

18.30 – Hensy

20.15 – Ramil’

Електронна сцена (Electronic Stage)

15.00 – Greenjack

17. 00 – Key M B2B R.A.N

18.30 – Xenia

19.30 – Spartaque

21.15 – Monika Kruse

Garden Stage

15.00 – Jay Filler

16.00 – Sanya Dymov

17.00 – Tommy Lee

18.00 – Will Armex

19.00 – Mr. Sunny

20.00 – Dj Lutique

21.00 – Dj Shnaps

22.00 – Sagan

Borjomi Wild Nature Stage

16.00 – AVC

18.00 – Anny Rock B2B Elina Elian

20.00 – Sider

23.00 – Timyp Tpyшковський

00.00 – Настя Єлісєєва

Atlas Weekend 2021 традиційно проходить на ВДНГ. Через пандемію коронавірусу виступи закордонних артистів перенесли на 2022 рік. Але навіть в умовах карантину організаторам вдалося створити гідний line-up за участю українських виконавців.

Фестиваль триватиме до 11 липня. Перші два дні були безкоштовними, однак вимагали попередньої реєстрації. Повний розклад Atlas Weekend 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend