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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Розклад Atlas Weekend 2021 на 9 липня

Atlas Weekend

У Києві триває музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Розклад заходу на 9 липня потішить меломанів та всіх шанувальників фестивалю.

Цього дня на сцену вийде головний хедлайнер Atlas Weekend 2021 – гурт Океан Ельзи. Одноденний квиток коштує 1200 грн.

Повний розклад Atlas Weekend 2021 на 9 липня, час і порядок виступу зірок – дивіться на Фактах ICTV.

Головна сцена (Main Stage)

  • 16.15 – Laud
  • 17.45 – Христина Соловій
  • 19.15 – Антитіла
  • 21.30 – Океан Ельзи

Західна сцена (West Stage)

  • 14.30 – Lanka
  • 15.30 – Oy Sound System
  • 16.45 – Ragapop
  • 18.00 – Dakh Daughters
  • 19.45 – Дахабраха

Східна сцена (East Stage)

  • 15.00 – Hurtom
  • 16. 00 – The Unsleeping
  • 17.15 – Stoned Jesus
  • 18.45 – Motanka
  • 20.30 – Пошлая Молли

Північна сцена (North Stage)

  • 14.45 – Fo Sho
  • 15.45 – Kaef
  • 18.30 – Hensy
  • 20.15 – Ramil’

Електронна сцена (Electronic Stage)

  • 15.00 – Greenjack
  • 17. 00 – Key M B2B R.A.N
  • 18.30 – Xenia
  • 19.30 – Spartaque
  • 21.15 – Monika Kruse

Garden Stage

  • 15.00 – Jay Filler
  • 16.00 – Sanya Dymov
  • 17.00 – Tommy Lee
  • 18.00 – Will Armex
  • 19.00 – Mr. Sunny
  • 20.00 – Dj Lutique
  • 21.00 – Dj Shnaps
  • 22.00 – Sagan

Borjomi Wild Nature Stage

  • 16.00 – AVC
  • 18.00 – Anny Rock B2B Elina Elian
  • 20.00 – Sider
  • 23.00 – Timyp Tpyшковський
  • 00.00 – Настя Єлісєєва

Atlas Weekend 2021 традиційно проходить на ВДНГ. Через пандемію коронавірусу виступи закордонних артистів перенесли на 2022 рік. Але навіть в умовах карантину організаторам  вдалося створити гідний line-up за участю українських виконавців.

Фестиваль триватиме до 11 липня. Перші два дні були безкоштовними, однак вимагали попередньої реєстрації. Повний розклад Atlas Weekend 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend

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