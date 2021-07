Американська співачка Біллі Айліш презентувала кліп на пісню NDA.

Сингл NDA – це п’ятий трек із нового повноформатного альбому співачки Happier Than Ever, реліз якого запланований на 30 липня. Раніше Біллі Айліш вже представила чотири треки з нього – My future, Therefore I Am, Your Power і Lost Cause.

Назва NDA це скорочення від Non-disclosure agreement, що в перекладі з англійської угода про нерозголошення.

Сюжет у презентованому відеокліпі розгортається на дорозі, по якій Біллі йде вночі одна. Періодично за її спиною з’являються люди й автівки. Весь ролик знятий в звичному для артистки стилі – похмурі та темні тони.

За словами Біллі Айліш, вона з нетерпінням чекала на цю роботу.

– Одне з моїх найулюбленіших відео, яке я коли-небудь знімала, – написала Біллі в Instagram.

Раніше в одному з інтерв’ю Біллі Айліш розповіла, чим їй заважала популярність і чому в неї з’являлися суїцидальні думки.

Зірка зізналася, що надмірна увага діяла на неї гнітюче та вона не могла жити так, як жила до популярності. Також Айліш сказала, що вона зовсім не була вдячна за те, що стала знаменитістю.

Фото: Біллі Айліш