Учасники українського гурту Tvorchi розповіли про свій виступ на Atlas Weekend 2021, а також зізналися, чому співають українською.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Tvorchi зазначили, що на сцені музичного фестивалю презентували пісню Falling, яка увійде до їхнього майбутнього альбому. Реліз нової роботи гурту планується вже у вересні.

– На сцені було багато енергії, багато класної крутої музики і неймовірна атмосфера. Нам вдалося розшевелити аудиторію і подарувати всім феєрверк емоцій, – сказав Андрій Гуцуляк.

На Atlas Weekend 2021 хлопці з’явилися у костюмах зеленого і синього кольору. Яскравими образами вони хотіли привернути уваги публіки до своєї творчості.

Вони зізналися, що скучили за фестивалями, оскільки виступи на великих сценах дарують шалений заряд енергії. Перед Atlas Weekend вони виступали у Польщі і Буковелі.

Крім цього, Tvorchi вважають, що українська музика дуже важлива для нашого суспільства.

– Ми будуємо культуру української музики. У 90-х роках не так багато артистів співали українською. Більшість артистів виконували пісні іншими мовами. Ми хочемо підносити нашу культуру. Українська мова дуже милозвучна, має багато фонетичних “цукерок”, вона дуже гарно звучить, – сказав Андрій.

– Ми живемо в Україні, тож це обов’язково. Необхідно презентувати людям те, що їм подобається. Особливо, якщо люди говорять українською, то і ми повинні робити українську музику. Ми повинні робити те, що їм подобається, – додав Джефрі Кенні.

Читайте Розклад Atlas Weekend 2021 на всі дні фестивалю

Фото: Tvorchi