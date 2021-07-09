Українська співачка Оля Полякова презентувала перший за довгий час кліп на пісню Взрослая девочка.

Нова танцювальна новинка від зірки почалася з її популярної пісні Королева ночи.

Ідея кліпу полягає в тому, що Полякова стала першою артисткою, яку клонувала китайська компанія. Тепер виконавиця доступна народу та кожен може замовити її на своє свято в будь-якій кількості. Саме так зробила головна героїня кліпу акторка Ірина Приходько.

Сюжет відео та пісні полягає в тому, що в круговерті життєвих турбот потрібно берегти свою внутрішню дівчинку – піклуватися про неї, балувати та регулярно вигулювати.

Сама відеоробота вийшла дуже яскравою та барвистою. Режисером кліпу став Любомир Левицький, який працює в Голлівуді.

До всього іншого, одна з головних особливостей відео в використанні нейромаркетингових досліджень, які визначили, які кадри в кліпі більше подобаються людям, а які краще переробити.

Також Полякова повідомила, що епоха її шоу Королева ночі підійшла до кінця.

Фото: Прес-служба Ольги Полякової