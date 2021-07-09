У Києві триває головний музичний фестивалю року – Atlas Weekend Friends Edition.
Якщо ви ще не встигли насолодитися атмосферою цієї події, то поспішіть, оскільки до закриття фестивалю залишилося два дні.
Розклад Atlas Weekend 2021 на 10 липня точно потішить шанувальників заходу, оскільки на сцену вийде один із хедлайнерів – британський музикант Fatboy Slim.
Одноденний квиток на фестиваль коштує 1200 грн.
Повний розклад Atlas Weekend 2021 на 10 липня, час і порядок виступу зірок – дивіться далі у матеріалі.
Головна сцена (Main Stage)
- 16.15 – Mountain Breeze
- 17.45 – Артем Пивоваров
- 19.30 – Бумбокс
- 21.30 – Fatboy Slim
Західна сцена (West Stage)
- 15.00 – Letay
- 16.00 – Akine
- 17.30 – Alina Pash
- 19.00 – Garden City Movement
- 20.45 – Onuka
Східна сцена (East Stage)
- 15.30 – Nürnberg
- 16.45 – Nemiga
- 18.15 – Intelligency
- 20.00 – Nizkiz
- 21.45 – ЛСП
Північна сцена (North Stage)
- 14.45 – Komissiya
- 15.45 – Tsepi
- 17.00 – Kyivstoner
- 18.30 – Курган і Agregat
- 20.30 – Tommy Cash
Електронна сцена (Electronic Stage)
- 15.00 – Athomsound
- 16.30 – Azotti
- 17.50 – Omnia
- 19.45 – Markus Schulz
- 21.45 – Anna Lee
Garden Stage
- 15.00 – Anya Arfeeva
- 16.00 – Franc
- 16.00 – Odeum
- 17.00 – Simon
- 18.00 – Evka
- 19.00 – Manficha
- 19.00 – Alevtina
- 20.00 – Wacky J
- 21.00 – Kinree
- 22.00 – The Lazy Jesus
Borjomi Wild Nature Stage
- 16.00 – Boyar
- 18.00 – Rawganica
- 20.00 – Alex SNB
- 23.00 – Даша Коломієць
Музичний фестиваль Atlas Weekend 2021 традиційно проходить на ВДНГ. Цьогоріч проведення заходу було під загрозою через пандемію коронавірусу.
Тому організатори фестивалю ухвалили рішення перенести виступи закордонних артистів на 2022 рік. Але навіть в умовах карантину їм вдалося створити гідний line-up за участю українських виконавців.
Перші два дні фестивалю були безкоштовними. Закриття події відбудеться 11 липня. Повний розклад Atlas Weekend 2021 – дивіться на Фактах ICTV.
Фото: Atlas Weekend