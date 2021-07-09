У Києві триває головний музичний фестивалю року – Atlas Weekend Friends Edition.

Якщо ви ще не встигли насолодитися атмосферою цієї події, то поспішіть, оскільки до закриття фестивалю залишилося два дні.

Розклад Atlas Weekend 2021 на 10 липня точно потішить шанувальників заходу, оскільки на сцену вийде один із хедлайнерів – британський музикант Fatboy Slim.

Одноденний квиток на фестиваль коштує 1200 грн.

Повний розклад Atlas Weekend 2021 на 10 липня, час і порядок виступу зірок – дивіться далі у матеріалі.

Головна сцена (Main Stage)

16.15 – Mountain Breeze

17.45 – Артем Пивоваров

19.30 – Бумбокс

21.30 – Fatboy Slim

Західна сцена (West Stage)

15.00 – Letay

16.00 – Akine

17.30 – Alina Pash

19.00 – Garden City Movement

20.45 – Onuka

Східна сцена (East Stage)

15.30 – Nürnberg

16.45 – Nemiga

18.15 – Intelligency

20.00 – Nizkiz

21.45 – ЛСП

Північна сцена (North Stage)

14.45 – Komissiya

15.45 – Tsepi

17.00 – Kyivstoner

18.30 – Курган і Agregat

20.30 – Tommy Cash

Електронна сцена (Electronic Stage)

15.00 – Athomsound

16.30 – Azotti

17.50 – Omnia

19.45 – Markus Schulz

21.45 – Anna Lee

Garden Stage

15.00 – Anya Arfeeva

16.00 – Franc

16.00 – Odeum

17.00 – Simon

18.00 – Evka

19.00 – Manficha

19.00 – Alevtina

20.00 – Wacky J

21.00 – Kinree

22.00 – The Lazy Jesus

Borjomi Wild Nature Stage

16.00 – Boyar

18.00 – Rawganica

20.00 – Alex SNB

23.00 – Даша Коломієць

Музичний фестиваль Atlas Weekend 2021 традиційно проходить на ВДНГ. Цьогоріч проведення заходу було під загрозою через пандемію коронавірусу.

Тому організатори фестивалю ухвалили рішення перенести виступи закордонних артистів на 2022 рік. Але навіть в умовах карантину їм вдалося створити гідний line-up за участю українських виконавців.

Перші два дні фестивалю були безкоштовними. Закриття події відбудеться 11 липня. Повний розклад Atlas Weekend 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend