Український співак Wellboy (справжнє ім’я – Антон Вельбой) розповів, як йому вдалося написати хіт Гуси та здобути шалену популярність.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV виконавець порівняв створення треку з чудом і зізнався, що в цьому йому допомогли Юрій Бардаш та Євген Тріплов.

На написання слів для пісні Wellboy надихнула природа рідного села Грунь, яке знаходиться у Сумській області.

– Я приїхав на малу батьківщину, в село Грунь, і просто сидів біля річки, надихався атмосферними пейзажами. У мене в селі дуже унікальна природа. І все так ідеально співпало. Гуси – це вільні птахи. Слово “гусь” викликає максимально багато асоціацій, тому кожний знайде в цій пісні щось своє, – сказав Wellboy.

Wellboy навіть пожартував, що гусей мають признати офіційними тваринами Українами.

За словами виконавця, унікальність треку Гуси полягає в тому, що він написаний від щирого серця.

– Трек написаний від щирого серця. Там нічого не робилося спеціально. Я сів написав слова, Євген Тріплов написав приспів за 4 хвилини на студії, і все співпало. Можливо, друга моя пісня буде провальною, а можливо, вона буде ще кращою, ніж Гуси, – додав співак.

21-річний Антон Вельбой брав участь у десятому сезоні вокального шоу X-Фактор. Хлопець дійшов до фіналу, але перемогти йому не вдалося.

Свій перший хіт Гуси він випустив 25 червня 2021 року. Наразі кліп має понад 1 млн переглядів, а пісня швидко вийшла в топ-20 найпопулярніших пісень українського Apple Music.

Фото: Wellboy