Український гурт The Hardkiss виступив на сцені щорічного музичного фестивалю Atlas Weekend 2021. Музиканти дали шалений концерт, від якого фанати колективу залишилися у захваті.

Виступ музикантів розпочався о 21.45 на головній сцені (Main Stage) на ВДНГ у Києві. Шанувальники The Hardkiss поділилися відео та відео з виступу гурту у соціальних мережах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Prohorchuk (@prohorchuk_irina)

На думку фанатів, музиканти випромінюють шалену енергетику та драйв. На відео видно, що сцену, на якій виступав колектив, прикрасили великим написом The Hardkiss.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Prohorchuk (@prohorchuk_irina)

Юлія Саніна на своїй сторінці в Instagram повідомила шанувальникам за декілька годин до виступу, що гурт вже заведений та розігрітий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Люди, яким не вдалося підійти близько до сцени, могли побачити музикантів на двох великих екранах. Вони у режимі реального часу транслювали виступ гурту.

Фанати зазначили у соцмережах, що цей виступ – один з найкращих на Atlas Weekend 2021, оскільки музиканти виклалися на повну під час свого виступу.

Фото: Олександр Немазенко