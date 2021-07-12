Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Захарченко |

Шалена енергетика та драйв: The Hardkiss на Atlas Weekend 2021

Шалена енергетика та драйв: The Hardkiss на Atlas Weekend 2021

Український гурт The Hardkiss виступив на сцені щорічного музичного фестивалю Atlas Weekend 2021. Музиканти дали шалений концерт, від якого фанати колективу залишилися у захваті.

Виступ музикантів розпочався о 21.45 на головній сцені (Main Stage) на ВДНГ у Києві. Шанувальники The Hardkiss поділилися відео та відео з виступу гурту у соціальних мережах.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Irina Prohorchuk (@prohorchuk_irina)

На думку фанатів, музиканти випромінюють шалену енергетику та драйв. На відео видно, що сцену, на якій виступав колектив, прикрасили великим написом The Hardkiss.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Irina Prohorchuk (@prohorchuk_irina)

Юлія Саніна на своїй сторінці в Instagram повідомила шанувальникам за декілька годин до виступу, що гурт вже заведений та розігрітий.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Люди, яким не вдалося підійти близько до сцени, могли побачити музикантів на двох великих екранах. Вони у режимі реального часу транслювали виступ гурту.

Фанати зазначили у соцмережах, що цей виступ – один з найкращих на Atlas Weekend 2021, оскільки музиканти виклалися на повну під час свого виступу.

Читайте
Феномен Меладзе і фестивальний Океан Ельзи: як музиканти розбили душі фанатів на Atlas Weekend

Фото: Олександр Немазенко

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка