Український гурт The Hardkiss виступив на сцені щорічного музичного фестивалю Atlas Weekend 2021. Музиканти дали шалений концерт, від якого фанати колективу залишилися у захваті.
Виступ музикантів розпочався о 21.45 на головній сцені (Main Stage) на ВДНГ у Києві. Шанувальники The Hardkiss поділилися відео та відео з виступу гурту у соціальних мережах.
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На думку фанатів, музиканти випромінюють шалену енергетику та драйв. На відео видно, що сцену, на якій виступав колектив, прикрасили великим написом The Hardkiss.
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Юлія Саніна на своїй сторінці в Instagram повідомила шанувальникам за декілька годин до виступу, що гурт вже заведений та розігрітий.
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Люди, яким не вдалося підійти близько до сцени, могли побачити музикантів на двох великих екранах. Вони у режимі реального часу транслювали виступ гурту.
Фанати зазначили у соцмережах, що цей виступ – один з найкращих на Atlas Weekend 2021, оскільки музиканти виклалися на повну під час свого виступу.
Фото: Олександр Немазенко