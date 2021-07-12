Інтерв'ю з Анною Трінчер – ЕКСКЛЮЗИВ

Співачка та блогер Анна Трінчер розглядає можливість вирушити на Євробачення, а також не соромиться поділитися думками щодо втручання у зовнішність.

Про це та багато іншого вона розповіла в інтерв’ю Фактам ICTV.

Анна Трінчер – українська співачка, актриса, популярний блогер в Instagram та TikTok. Першу значну популярність отримала після знімання у серіалі Школа. У 2015 році представляла Україну на Дитячому Євробаченні.

– Ви поліглот. Як вам вдалося освоїти стільки мов?

– Я вчилася у турецькій школі, виступала на турецьких фестивалях, представляючи Україну, а там обов’язковою умовою було знання турецької мови на рівні А2, В1. Але, на жаль, тепер не можу похизуватися її ідеальним знанням, бо минуло вже багато часу. Іще знаю українську, англійську, російську – так би мовити, стандартний набір. На інші поки не вистачає часу, дай Бог ці не забути!

– Якими нестандартними талантами або вміннями володієте?

– Я дуже талановито тріпаю нерви! Так, люблячи, кажуть близькі протягом 19 років (сміється).

– Які найдурніші та найбільш неймовірні фейки доводилося про себе читати?

– Дослівно не згадаю… Здається, писали, що мене спонсорує дуже багатий чоловік, набагато старший від мене… Були неодноразово розмови щодо моєї вагітності, зустрічала безліч фейків про свого біологічного тата. Якось я необережно вкинула інформацію в Instagram, нічого до ладу не пояснивши… І понеслося!

– Як ви реагуєте на хейт у мережі?

– Я близько до серця сприймаю подібні речі. Не можу сказати, що мене надто турбує чужа думка, але можу начитатися, накрутити себе – і потім увесь день бути у цьому настрої, в цих сумних думках. Але з кожним роком я все більше і більше вчуся із цим справлятися, хоча я дуже тонка натура. Мені складно абстрагуватися від цього бруду. Тому, коли на ТБ виходять програми зі мною, спочатку я даю переглянути їх своїй команді, чи все там нормально. Якщо вони схвалять, тоді вже і я сідаю дивитися.

Думаю, річ у тому, що я дуже емоційна. І це досить незвично для людей! Часто глядачі не розуміють, чому я так темпераментно реагую на все, це й викликає негатив. Але це мої припущення, не більше.

– Буває, що через негативні коментарі у дівчат падає самооцінка. У вас були проблеми із цим?

– Над самооцінкою проведено дуже довгу і наполегливу роботу. У дитинстві та підлітковому віці я була досить непримітною дівчинкою. Таких називають “гидкими каченятами”. Мені, безумовно, хотілося уваги, хотілося вдосконалюватися, змінити свою зовнішність. Особливо болісно сприймалася критика від хлопчика, який мені дуже подобався в дитинстві. І з кожним його зауваженням я ставала все менш і менш впевнененою в собі.

– До того ж я дитина, яка виросла в атмосфері шоу-бізнесу, на конкурсах, де багато дітей заможних людей, які не вважають інших рівними собі. Я не можу сказати, що я із заможної сім’ї: у нас був середній достаток, моментами не було і його. І саме в один з таких періодів я потрапила в таке оточення, де що думають – те і говорять.

Мені тоді здавалося, що я одна проти всього світу. Ділитися переживаннями з мамою я не хотіла, бо у неї вистачало власних проблем.

У 12 років я набрала зайву вагу, коли повернулася з Америки, де перебувала три місяці. Сама якось не помічала, але після токсичних коментарів від оточуючих я почала носити білизну для втягування. У 12 років! Це був жахливий період!

Точкою відліку вважаю момент, коли мама попросила нарешті полюбити себе, щоб мене полюбили інші. Якщо я сама не бачу в собі краси, то як її побачать оточуючі?

– Яке у вас ставлення до пластики? Як ви ставитеся до того, що люди це часто приховують?

– Я за те, щоб не брехати, ненавиджу обман. Якщо ви зробили груди або губи – це нормально. Для мене дивно, коли люди ходять зі штучними грудьми і кажуть: Все натурально!

Якщо я буду звертатися до хірурга, думаю, що не буду цього приховувати. Моє тіло – моє діло, такий у мене принцип. Я хотіла завжди пухкі вуста. Гіалуронова кислота з часом розсмоктується, і в цьому немає нічого страшного. Хочу зробити ремарку, що я не агітую нікого за уколи або операції. Це повинно проходити з хорошим косметологом, хірургом і тільки після 18 років! Бажано, щоб про це знали ваші родичі, близькі люди.

– Ви брали участь в Дитячому Євробаченні. Чи плануєте вирушити на нацвідбір на доросле Євробачення?

– У мене досить неприємні спогади після цього конкурсу… Але там у мене була хвилююча історія. Не виключаю, що вирушу за подібною на Євробачення.

– Що саме сталося?

– Я співала досить серйозну пісню, тому що Україна переживала складний рік. І мені здавалося недоречним співати про квіточки-грибочки. Не виключаю, що тоді у мене не зовсім склалося з прихильністю з боку глядачів через настрій пісні. Представляючи Україну, я не могла співати про щось світле і невимушене. Можливо, людям, які прийшли подивитися на свято життя, я не підійшла за внутрішнім вайбом. Моїм головним завданням було гідно представити країну – і, мені здається, я із цим впоралася.

– Як зрозуміти, що трек буде хітом?

– Тут не вгадаєш. Є якесь почуття хука і фішки. Вони можуть бути і в тексті, і в мелодії, і в інших проявах.

– Позичати сепмли в інших артистів або красти їх – це нормально чи так не варто робити?

– Якщо це обговорено з автором пісні і немає претензій, то це класна колаборація. Але якщо брати і нахабно красти звук – то це, вибачте, зашквар.

– У вас вийшов кліп. На його прикладі – скільки коштує випустити сингл і кліп до нього?

– Якщо я назву ці суми, то у мене серце зупиниться! (Сміється.) Але я не можу назвати середній прайс, тут багато факторів.

Наприклад, цей кліп на трек Бла Бла Бла – моя найдорожча робота, але вона втілилася завдяки Finegold Production.

– Як розвивається ваша акторська кар’єра? Чи плануєте надалі зніматися?

– Для себе вирішила, що поки ця кар’єра для мене “на стопі”.

– Чимало підлітків божеволіли від серіалу Школа, водночас люди старшого віку мали багато запитань щодо акторської гри. Як ви оцінюєте акторську гру молодого касту?

– Що сказати… Звісно, не дуже. Я в цьому самому касті, тому можу спокійно про це говорити. Багато молодих акторів тоді вперше камеру побачили.

Зазвичай у кіно й серіалах актори зустрічаються і репетирують сцени. У нас же, молодих акторів, і 10 хвилин не було.

Це було психологічно непросто пережити, а мені тоді було 15 років.

Але водночас я вдячна за той досвід, який там отримала. Це був рейтинговий і дуже популярний проект.