Українська поп-зірка Тіна Кароль почала свою блискучу кар’єру ще у 2006 році. Співачка ще з раннього дитинства знала, що буде успішною виконавицею.

З того часу вона випустила багато хітів та продовжує тішити своїх фанатів новими піснями. Творчість виконавиці зосереджена на почуттях та переживаннях у її житті.

36-річна артистка завжди готова до експериментів у музиці та продовжує відкриватися перед своєю аудиторією з різних сторін. Трансформацію виконавиці можна прослідкувати у її піснях.

Факти ICTV зробили добірку топ-10 найпопулярніших хітів Тіни Кароль.

Скандал

Прем’єра – 2021 рік

Найпопулярніша пісня з альбому Красиво одразу стала хітом. У кліпі виконавиця демонструє чудову фізичну форму та емоційні танці.

У пісні виконавиця розповідає про сварку у парі. За сюжетом дівчина вирішила остаточно розірвати стосунки зі своїм партнером.

Кількість переглядів – 16 млн.

Жизнь продолжается

Прем’єра – 2013 рік

У цій пісні співачка зображує подяку своєму покійному чоловіку та заявляє, що вона готова йти далі. Вона посміхається та співає про те, що життя продовжується. У кліпі Тіна Кароль демонструє свою особисту історію дівчини з сильним серцем.

Ця пісня стала початком нового етапу у кар’єрі виконавиці.

Кількість переглядів – 16 млн.

Сдаться ты всегда успеешь

Прем’єра – 2018 рік

Пісня з альбому Найти своих одразу підкорила шанувальників співачки. У кліпі вона зображує силу та віру. Головною ідеєю є показати незламність перед життєвими перешкодами.

Зйомки проходили в селах Верховина та Ворохта, тому у кліпі можна побачити надзвичайно красиві краєвиди Гуцульщини.

Кількість переглядів – 14 млн.

Вільна

Прем’єра – 2020 рік

Дует з фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною став офіційним саундтреком до фільму Віддана, який був знятий за мотивами роману Фелікс Австрія української письменниці Софії Андрухович.

Дует настільки різних співачок, Тіни та Юлії, став алегорією на Аделю та Стефу та підкреслив непрості стосунки героїнь фільму.

Поп-співачка зазначає, що пісня являє собою своєрідний жіночий маніфест та мантру про силу сестринства.

Кількість переглядів – 10 млн.

Сила высоты

Прем’єра – 2019 рік

Пісня з альбому Найти своих стала одним з найпопулярніших хітів виконавиці. Як наголошує сама співачка, у пісні демонструється відданість жінки своєму чоловікові.

Режисер кліпу Гіндрек Маасік хотів зобразити еталонну красу жінки.

Кількість переглядів – 9 млн.

Помню

Прем’єра – 2013 рік

Однойменний альбом був випущений після переломного моменту у біографії співачки. У 2013 році поп-зірка втратила свого чоловіка Євгена Огіра. Він помер від раку шлунку.

Співачка дуже важко пережила смерть коханого та зобразила свій біль та переживання у піснях.

Кількість переглядів – 8 млн.

Безодня

Прем’єра – 2019 рік

Дует з гуртом Бумбокс став одним з найяскравішим у 2019 році. Це була перша спільна робота виконавиці та гурту.

У кліпі українські зірки зображують переживання пари у стосунках. Це історія зрілого кохання, в якій двоє людей готові працювати над собою заради щасливого майбутнього.

Кількість переглядів – 8 млн.

Выше облаков

Прем’єра – 2006 рік

З цього хіта почалась успішна кар’єра поп-співачки. Дебютний кліп виконавиця зняла за кошти, які отримала на фестивалі Нова хвиля 2005.

Тоді російську зірку Аллу Пугачову вразив спів молодої Тіни, тому вона вирішила віддати спеціальний приз фестивалю саме їй.

Кількість переглядів – 5 млн.

Вабити

Прем’єра – 2020 рік

Пісня з альбому Найти своих стала однією з найголовніших хітів 2020 року. У кліпі співачка виступила у ролі сексуальної господині, за серце якої змагаються два працівники.

У ньому Тіна запалює танцпол разом з красенями та відпочиває біля басейну.

Кількість переглядів – 5 млн.

Ноченька

Прем’єра – 2006 рік

Пісня з другого студійного альбому з однойменною назвою принесла виконавиці шалену популярність. Незважаючи на те, що пісню випустили понад 15 років тому, вона займає друге місце у категорії Топ-пісні співачки від Apple Music.

У ній співачка розповідає про переживання та почуття закоханої дівчини.

Кількість переглядів – 4 млн.

Фото: tina_karol