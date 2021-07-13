Нацвідбір на Євробачення: Наталя Франчук розповіла, чи відбудеться конкурс у наступному році

Керуюча виробництвом телеканалу СТБ Наталя Франчук розповіла, чому нацвідбір на Євробачення складніший за будь-яке талант-шоу і чи відбудеться конкурс наступного року.

В інтерв’ю Детектор Медіа Наталя зазначила, що попри різноманітність проектів на українському телебаченні, лише нацвідбір на Євробачення викликає шалений ажіотаж у мережі і хвилю обговорень.

– Національний відбір — це масштабна подія, яка стосується всієї країни. Аудиторія Євробачення ділиться на дві серйозні частини: глядачів і професійну тусовку. Всі люди з шоу-бізнесу між собою спілкуються і, будемо чесні, не завжди дружать. Тому певну хвилю обговорень піднімає, в першу чергу, професійне співтовариство. Ми вже жартуємо всередині: що це за велике шоу без скандалу? Широкий резонанс – це добре. Ми навчилися з ним жити і отримувати від нього користь. Більше того, в якийсь момент ми виходимо з Facebook на три тижні, бо якщо це все читати, можна збожеволіти.

За словами Наталі, конкурс Євробачення перебуває на особливому контролі у холдингу Starlightmedia, оскільки це важлива подія для всього світу.

– П’ять років всі ЗМІ пишуть, що СТБ зробив із Нацвідбору якісне масштабне шоу. Європейські журналісти і єврофани з різних країн щороку приїжджають до нас на фінал і відзначають, що ми робимо висококласний відбір. А вони стежать за всіма країнами, ця оцінка цінна.

Я не причетна до нашої музичної індустрії, але мені здається, що на сьогодні у молодих артистів немає майданчика, куди б вони могли прийти і показати свій трек. Нам приємно, що після Нацвідбору наші учасники влітку традиційно співають на Atlas Weekend, а через місяць вже з якимось невеликим сольником із чотирьох-п’яти пісень виступають на концертних майданчиках.

Варто зауважити, що у 2021 році закінчився другий за рахунком трирічний договір про співпрацю між UA: Перший і СТБ про проведення національного відбору на Євробачення.

Наталя зізналася, що вже в середині липня стане відомо, чи відбудеться конкурс у наступному році.

– Це завжди має бути двостороння зацікавленість. Чи будемо ми це робити і якщо так, то яким чином – про це повинні домовитися два великих гравці: Суспільний мовник і StarLightMedia. Я сподіваюся, що хоча б після п’ятого місця Go-A держава теж зверне увагу на цей конкурс. Тому що ліцензія за участь країни, проживання артиста і його команди, постановка номера – це великі гроші. І якщо конкурс вже п’ять років обговорюють всією країною, то було б правильно фінансово підтримати представника цієї країни.

Франчук додала, що поїздка Джамали на Євробачення 2021 обійшлася телеканалу СТБ у 1,5 млн грн. Але участь гурту Go-A у міжнародному конкурсі коштувала значно дорожче через нові правила і пандемію коронавірусу.

– У цьому році витрати на квитки та проживання взяв на себе UA: Перший. Але нам, крім оплати постановки, прилетіла інша складність: резервне відео. Його вартість виявилася такою ж, як якщо б ми заплатили за переліт, проживання та харчування команди.

Через пандемію треба було перевозити вироблений в Україні реквізит ліцензованою компанією, яка має можливість в’їжджати в ЄС без двотижневого карантину. Плюс діяла карантинна норма, згідно з якою всі повинні були приїхати не за день до першої репетиції, а за десять.