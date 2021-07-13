Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп до пісні Микроволновка на краудфандінговому майданчику Patreon. Сам трек вийшов понад 10 років тому.

Тепер не виданий відеоролик Микроволновка може подивитися кожен охочий на платній платформі Patreon. Про це повідомила зірка, опублікувавши тизер кліпу в Instagram.

– Ти так довго на це чекав. Не виданий кліп Микроволновка чекає на тебе на моєму Patreon. А я тебе чекаю на своєму ексклюзивному сольному концерті в Києві, – написала Тіна Кароль.

На відео обличчя Тіни Кароль поступово вкривається яскравими фарбами. Сама зірка постала з короткою стрижкою та ніжно-рожевим волоссям.

Режисером кліпу став Алан Бадоєв. Відомо, що у них є ще одна не видана відеоробота на пісню Переживем измены.

Пісню Микроволновка зірка представила в 2010 році, вона увійшла в четвертий альбом Тіни Кароль, який називається 9 жизней.

– Кліп не був виданий, оскільки моя сімейна історія тих років не була співзвучна з цією піснею та кліпом. Сьогодні прийшов час випустити цей кліп в якості подарунка шанувальникам. Незвичайна, зухвала, яскрава відеоробота, як і наша майбутня зустріч, – сказала Тіна Кароль.

Шанувальники співачки – у захваті, і залишили їй безліч коментарів. Також деякі порівняли нову роботу Тіни Кароль з відеокліпами інших артистів.

Тобто я, яка досі чекає не виданий кліп на Переживем измены від Бадоєва, можу не втрачати надію?

Ми звичайно знаємо, наскільки сильно ти любиш архіви, але не думали, що настільки.

А цей кліп тоді ще був створений або зараз? По вам не видно, що 10 років минуло.

Не перестаєте дивувати.

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Трохи нагадало Onuka, – пишуть користувачі мережі.

Раніше Тіна Кароль розповіла, що ледь не отруїлася чадним газом. Так, виступаючи на музичному фестивалі Atlas Weekend, виконавиця через велику кількість піротехніки опинилася в хмарі газу.