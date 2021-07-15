Італійський рок-гурт Maneskin презентував кліп на пісню I wanna be your slave, що в перекладі з англійської – я хочу бути твоїм рабом.

У відеокліпі переможці Євробачення 2021 постали у звичному для себе образі – екстравагантні, впевнені та в зухвалому вбранні.

Відомо, що через відеоролик соліст гурту Дам’яно Давід змінив імідж – коротко підстригся.

Учасники музичного колективу всіляко анонсували вихід кліпу, публікуючи в Instagram фото з інтригуючими підписами.

А також відеоролик, в якому басист гурту Вікторія Де Анджеліс плює в барабанщика Ітана Торкіо.

Фото: Maneskin