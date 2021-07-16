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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Лобода представила новий сингл, але фанати чують у ньому Artik і Asti

Лобода представила новий сингл, але фанати чують у ньому Artik і Asti

Співачка Світлана Лобода показала кліп на пісню Allo. Режисером ролика виступив Алан Бадоєв. Варто зазначити, що це не повноцінний кліп, а так зване mood video.

Буває момент, коли, те, що відбувається на душі, потрібно просто витанцювали. І не важливо де! Будь-яке місце може перетворитися на танцпол: твоя машина, нічна вулиця чи звичайний паркінг перед будинком, – зазначила Світлана Лобода.

У коментарях під відео співачку закидали компліментами. Однак багато користувачів також пишуть, що трек далеко не оригінальний. Зокрема порівнюють його з піснями від Artik і Asti.

Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн
Лобода представила новий сингл, але фанати чують у ньому Artik і Asti / 7 фотографий

Найбільше у коментарять згадують трек Artik і Asti Грустный дэнс. Ця пісня протягом 2020 року звучала, як то кажуть, з кожної праски.

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