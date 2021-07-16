Світлана Лобода – Allo: прем'єру кліпу дивитися онлайн

Співачка Світлана Лобода показала кліп на пісню Allo. Режисером ролика виступив Алан Бадоєв. Варто зазначити, що це не повноцінний кліп, а так зване mood video.

Буває момент, коли, те, що відбувається на душі, потрібно просто витанцювали. І не важливо де! Будь-яке місце може перетворитися на танцпол: твоя машина, нічна вулиця чи звичайний паркінг перед будинком, – зазначила Світлана Лобода.

У коментарях під відео співачку закидали компліментами. Однак багато користувачів також пишуть, що трек далеко не оригінальний. Зокрема порівнюють його з піснями від Artik і Asti.

Лобода представила новий сингл, але фанати чують у ньому Artik і Asti / 7 фотографий

Найбільше у коментарять згадують трек Artik і Asti Грустный дэнс. Ця пісня протягом 2020 року звучала, як то кажуть, з кожної праски.