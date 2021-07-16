Українська співачка та головна героїня шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч презентувала кліп на пісню Мій назавжди.

У відеоролику головна героїня, яку грає сама співачка, закриває гештальт, пов’язаний з колишніми невдалими стосунками.

За сюжетом кліпу коханий артистки одружується з іншою. Вона сильно переживає цю подію, але врешті-решт відпускає хлопця, спалюючи наприкінці відео його фотографію.

– Мій назавжди – це нова історія мого життя. Я закриваю сторінки минулого та починаю все з чистого аркуша, новий розділ своєї любовної історії, – написала в Instagram Огнєвіч.

Режисером кліпу став Герман Ненов. Зйомки відеоролика проходили в місті Анталья (Туреччина), куди співачка наприкінці весни вирушила разом зі своєю командою.

– Ти – моя героїня, така ніжна та чуттєва, відкрита як ніколи, але в той же час готова не спати цілодобово та бігати босоніж по гострому камінню. Вся світишся, іскришся, така вся оновлена ​​та зовсім інша, – написав режисер.

Фото: Злата Огнєвіч