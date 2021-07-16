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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Українка зняла кліп для Cardi B: дивіться Wild Side просто зараз

Українка зняла кліп для Cardi B: дивіться Wild Side просто зараз

Популярні виконавиці Normani і Cardi B показали кліп на пісню Wild Side. Режисером ролика виступила українка Таня Муїньо.

Екс-учасниця гурту Fifth Harmony Normani і хіп-хоп виконавиця Cardi B знялися в традиційних для себе відвертих образах.

Кліп починається з того, що співачка Normani демонструє свою модну сторону і танцює під хореографію Шона Бенкхеда. Коли зі своїм куплетом вступає Cardi B, то вразливих і цнотливих людей краще прибирати від екрану, адже артистка знову зізнається в любові до чоловічого статевого органу.

Normani раніше знімалася в епізодичній ролі в кліпі WAP.

До слова, семпл для пісні артистки запозичили у співачки Aaliyah. Йдеться про трек One In A Million.

Для Тані це не перший досвід роботи з Cardi B. Раніше український режисер зняла кліп для американської хіп-хоп виконавиці на пісню Up.

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Український режисер зняв кліп для Cardi B

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