Популярні виконавиці Normani і Cardi B показали кліп на пісню Wild Side. Режисером ролика виступила українка Таня Муїньо.

Екс-учасниця гурту Fifth Harmony Normani і хіп-хоп виконавиця Cardi B знялися в традиційних для себе відвертих образах.

Кліп починається з того, що співачка Normani демонструє свою модну сторону і танцює під хореографію Шона Бенкхеда. Коли зі своїм куплетом вступає Cardi B, то вразливих і цнотливих людей краще прибирати від екрану, адже артистка знову зізнається в любові до чоловічого статевого органу.

Normani раніше знімалася в епізодичній ролі в кліпі WAP.

До слова, семпл для пісні артистки запозичили у співачки Aaliyah. Йдеться про трек One In A Million.

Для Тані це не перший досвід роботи з Cardi B. Раніше український режисер зняла кліп для американської хіп-хоп виконавиці на пісню Up.