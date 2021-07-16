Ані Лорак їде з концертом в Україну

Співачка Ані Лорак приїде з концертом в Україну. Виступ планується в одеському клубі Itaka 16 і 17 серпня о 21.00.

У клубі Itaka Фактам ICTV розповіли, що концерт насправді запланований, проте щодо додаткової охорони, щоб забезпечити безпеку відвідувачам, інформації поки немає.

Квитки на концерт Ані Лорак вже доступні для купівлі на ресурсі Concert.ua. Ціни на квитки стартують від 900 грн. Охочим отримати vip-квитки доведеться викласти 7,5 тис. грн. Цікаво, що квитків у касі майже не залишилося.

Річ у тому, що Ані Лорак викликала хвилю хейту до себе ще у 2014 році. Активістам та патріотично налаштованим громадянам не сподобався той факт, що під час Революції Гідності та війни на Сході українська артистка їздить до РФ з концертами, отримує там нагороди та інше.

У 2014 році Лорак дала свій останній концерт в Україні. Він обурив багатьох українців. Тому концерт супроводжувався масовими заворушеннями, бійками.

Проте у 2017 році неочікувано для всіх Ані Лорак заспівала на шоу, присвяченому 15-річчю балету Freedom.

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