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Євгенія Шапоренко |

Селфі з Басковим і $5 тис. Українка посіла друге місце на Слов’янському базарі

Селфі з Басковим і $5 тис. Українка посіла друге місце на Слов’янському базарі

Співачка з України Рената Штифель посіла друге місце на міжнародному фестивалі Слов’янський базар у Вітебську (Білорусь). Друге місце артистка розділила з білоруським виконавцем Данилом Мишковцем. Призери отримали по $5 тис. Перше місце і $15 тис. дісталися представниці Сербії Ірині Арсенійович.

Однак масла у вогонь підливає той факт, що фестиваль проходить під патронатом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Ба більше, Рената Штифель встигла потрапити в немилість до українських користувачів через селфі з російським співаком Миколою Басковим.

Що відомо про Ренату Штифель

Рената Штифель – 28-річна співачка з Ужгорода (Україна), яка зараз проживає на Кіпрі. Українським слухачам вона відома, як учасниця нацвідбору на Євробачення 2012. На старті кар’єри продюсером дівчани був Тимофій Нагорний.

У 2013 році Рената випустила найвідоміший сингл під назвою Душа, який написав Руслан Квінта.

У 2019 дівчина брала участь у російській версії шоу Голос.

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