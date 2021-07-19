Популярний артист Іван Дорн на вихідні виступив у російському Нижньому Новгороді. Український співак виконав низку своїх хітів, а також прочитав вірші зі сцени, які він присвятив місту.

У віршах Дорн назвав Нижній Новгород братнім.

Річки за спиною зливають русло: два – в один потік.

Стрілка град оберігає восьмисотий вже рік.

Цей град я вітаю! Ювіляр ти мій рідний.

Нехай ніхто не пробиває честь твою і кремль твій.

Нижній Новгород горбистий з характерною рисою

Добрих жителів і чистих, і завжди готових до бою.

Що ж, зачепимося за це, приготуйся до бою, брат.

Ну що, Нижній, ти здаєш? Банді даси відсіч?

Ну тоді вас дорнобанда викликає на танцпол.

Хто з нас першим стихне, перестане танцювати,

Побіжить на ручки до мами і раніше ляже спати,

Той і стане тим, хто програв. Нижній Новгород віддасть.

Також під час виступу Івана Дорна на сцену піднялася російська актриса Ірина Горбачова, щоб запалити разом зі співаком.

Іван Дорн у Каннах

12 липня співак і продюсер Іван Дорн презентував на Каннському кінофестивалі картину Петрови в грипі, режисером якої виступив російських режисер Кирило Серебренніков.

Фільм презентували виконавці головних ролей Чулпан Хаматова, Юлія Пересільд, Іван Дорн, Юра Борисов, Юрій Колокольников і один з продюсерів стрічки Ілля Стюарт.