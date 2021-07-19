Популярний артист Іван Дорн на вихідні виступив у російському Нижньому Новгороді. Український співак виконав низку своїх хітів, а також прочитав вірші зі сцени, які він присвятив місту.
У віршах Дорн назвав Нижній Новгород братнім.
Річки за спиною зливають русло: два – в один потік.
Стрілка град оберігає восьмисотий вже рік.
Цей град я вітаю! Ювіляр ти мій рідний.
Нехай ніхто не пробиває честь твою і кремль твій.
Нижній Новгород горбистий з характерною рисою
Добрих жителів і чистих, і завжди готових до бою.
Що ж, зачепимося за це, приготуйся до бою, брат.
Ну що, Нижній, ти здаєш? Банді даси відсіч?
Ну тоді вас дорнобанда викликає на танцпол.
Хто з нас першим стихне, перестане танцювати,
Побіжить на ручки до мами і раніше ляже спати,
Той і стане тим, хто програв. Нижній Новгород віддасть.
Також під час виступу Івана Дорна на сцену піднялася російська актриса Ірина Горбачова, щоб запалити разом зі співаком.
Іван Дорн у Каннах
12 липня співак і продюсер Іван Дорн презентував на Каннському кінофестивалі картину Петрови в грипі, режисером якої виступив російських режисер Кирило Серебренніков.
Фільм презентували виконавці головних ролей Чулпан Хаматова, Юлія Пересільд, Іван Дорн, Юра Борисов, Юрій Колокольников і один з продюсерів стрічки Ілля Стюарт.