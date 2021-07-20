Що відомо про концерти Лорак і Лободи

В Одесі в серпні анонсували концерти одразу дві українські співачки, які останні сім років не проводять масштабних виступів на території країни.

Йдеться про Ані Лорак і Світлану Лободу.

Факти ICTV звернулися до представників артистів і в прес-службу Мінкульту України із запитами, проте поки відповідей отримати так і не вдалося.

Концерт Світлани Лободи в Одесі

З 2014 року Світлана Лобода продовжила активно працювати в Росії. Виступи, участь у преміях і передачах на ТБ в РФ викликали обурення у багатьох українців. У результаті в 2016 році їй зірвали концерти в Івано-Франківську і Тернополі. У 2017 році співачка на російському шоу Пусть говорят заявила, що їй надходять “погрози від радикалів”.

28 травня 2017 року Лобода повинна була дати концерт в одеському клубі Ібіца. Однак тоді протестувальники зірвали її виступ.

Відтоді Світлана Лобода перестала давати концерти в Україні, а на ТБ майже не з’являлася. Однак в РФ вона отримала титул суперзірки, була лауреатом численних премій, а також давала концерти як публічні, так і закриті.

У 2019 році Лобода в інтерв’ю Ксенії Собчак зазначала, що покладає великі надії на Володимира Зеленського. Мовляв, щоб він уплинув на цю ситуації, проте дива не сталося.

– Я дуже сподіваюся на те, що Володимир Зеленський як творча людина все налагодить. Мені хочеться, щоб усе було добре. І я дуже вірю, що невдовзі я зможу повернутися до своєї країни з величезним концертом, – говорила Світлана.

Однак всі ці роки Світлана відвідувала Київ, працювала тут над новим матеріалом, зокрема останнє відео було зняте в українській столиці. Також артистка давала камерні виступи в Україні.

Світлана Лобода планує дати великий концерт в Одесі 14 серпня. Виступ планується в клубі Ібіца. Варто зазначити, що ціни на квитки сягають 12 тис. грн. Найдешевший – 1,3 тис. грн.

Заради справедливості, під постом про анонс концерту багато коментарів про те, що концерт очікуваний. Також багато людей питали про ціну квитка. Хоча були й ті, кому ця ідея не дуже сподобалася.

Серед патріотично налаштованих людей ця новина радості не викликала, більше обурення.

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Концерт Ані Лорак в Одесі

Ще на початку російської агресії в Україні Ані Лорак не соромилася їздити в Москву на роботу. Вона активно давала концерти, з’являлася на преміях, а також планувала концерт вже в окупованому Криму (потім виступ таки скасували).

З початку 2014 року всі концерти Ані Лорак супроводжувалися пікетами та обуренням серед українців. Однак найгучнішим став концерт у Палаці Україна, коли протест переріс у сутички з поліцією і масову бійку.

З того моменту її кар’єра в Україні закінчилася. Єдиним за ці роки став виступ на шоу, присвяченому 15-річчю балету Freedom.

І ось 2021 рік. Артистка готується до концерту в клубі Itaka в Одесі. Квитки на концерт Ані Лорак уже доступні для купівлі на ресурсі Concert.ua.

Ціни на квитки стартують від 900 грн. Охочим отримати vip-квитки доведеться викласти 7,5 тис. грн.

До слова, організатором концерту Ані Лорак виступає Артем Вознюк. Багатьом його фігура здасться суперечливою. Вознюк – місцевий медіамагнат, у його власності низка кінотеатрів, а також Просто Раді.О. Раніше він вже потрапляв у скандали через українську мову. Ще в далекому 2006 році він був проти того, що в його кінотеатрах показували стрічки винятково українською мовою. Потім з якоюсь періодичністю він потрапляв в історії через протест проти української мови. Так, у 2012 році Вознюк грубо критикував норми мовного закону про правила використання державної мови, зокрема, в освітній та культурній сферах. Свій гнів він вилив у коментарях у мережі.

Що? Що за ідіотизм? Що значить українське майбутнє? Що за х**ня? Я живу в рідному місті. Мої батьки, дідусі та бабусі говорили і говорять російською. Це моє місто! Ясно?! Воювати буду за російську мову, якщо буде потрібно! … Зрадники грьоб**! Зовсім вже ох**и! Ще виганяти мене?! Раніше я був толерантний – тепер х** вам! … Треба організовувати нормальних російськомовних людей і гнати поганою мітлою нациків!

Однак потім відхрещувався від своїх слів, мовляв, він не українофоб, а прищеплювати любов до української мови потрібно не насильно, а креативно. Навіть заявляв, що готовий цьому сприяти.

Хто ще їде в Україну з концертами

Однак не Лорак і Лободою єдиними. У тому самому клубі Ібіца 24 липня планується концерт Івана Дорна, який напередодні назвав російське місто Нижній Новгород братнім.

Також у клубі хочуть провести 8 серпня концерт російського репера Баста, який сім років не може вирішити, що таке Крим і кому він належить. До слова, репер кілька років був нев’їзним в Україну, однак у 2021-му йому відкрили кордон.

Ще в Одесу приїде російський виконавець Елджей, якому теж забороняли в’їзд в Україну. Однак рік тому суд скасував рішення СБУ, і репер тепер може спокійно приїжджати в Україну.

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