Американський журнал Billboard назвав найбільш високооплачуваних музикантів за 2020 рік.

За даними Billboard перше місце в рейтингу по доходах займає британський рок-гурт Queen. Загальний заробіток музичного колективу становить $48,7 млн.

Друге місце займає американська співачка Тейлор Свіфт. Загальний дохід 31-річної виконавиці – $41,4 млн.

Раніше доходи співачки були більшими, але оскільки пандемія скасувала живі виступи заробіток значно зменшився. Однак, в 2020 році Свіфт випустила два сольних альбоми – Folklore та Evermore.

Третє місце в рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів за 2020 рік посіла американська співачка та автор пісень Біллі Айліш. Загальний дохід 19-річної артистки – $32,8 млн.

Четверте місце дісталося південнокорейському чоловічому гурту BTS. Музичний колектив відстав від Біллі Айліш усього на $1,3 млн. Їхній загальний дохід – $31,5 млн.

П’ятірку високооплачуваних артистів закриває американський репер Post Malone. Загальний дохід 26-річного музиканта – $29,7 млн. Артист непогано заробив живими виступами до початку пандемії.