На музичний фестиваль Файне місто у Тернополі запросили російські гурти Louna, Anacondaz, Порнофільми та Wildways.

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до Служби безпеки України в Тернопільській області з проханням перевірити, чи законно ці музиканти перетнули державний кордон і чи легітимно перебувають на території України.

Крім цього, Сергій Надал закликав організаторів фестивалю скасувати виступи російських музикантів.

Варто зауважити, що гурти Louna, Anacondaz, Порнофільми та Wildways нещодавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві.

А частина колективів не вперше з’явиться на фестивалі Файне місто. Порнофільми приїжджали у Тернопіль у 2017 та 2018 роках, а Wildways – у 2019-му.

За даними СБУ, завершилася перевірка 21 громадянина Росії. Законних підстав для їхнього недопущення до участі у фестивалі спецслужбою не виявлено. Наразі триває перевірка стосовно ще 16 іноземців.

– Вчора до нашого Управління звернулася міська рада з проханням провести додаткову перевірку учасників іноземних гуртів на предмет легітимності та законності їх перебування на території України. Вказане звернення прийнято до розгляду. Наші співробітники у межах своєї компетенції ретельно вивчать дане питання, про що письмово повідомлять Тернопільську міську раду, – повідомив речник СБУ у Тернопільській області Петро Королюк.

Файне місто – це музичний фестиваль просто неба, що проходить у Тернополі з 2013 року.

Головними цілями події є єднання України, популяризація української культури та розвиток фестивального руху в Україні. Цьогоріч фестиваль пройде із 28 липня по 1 серпня.

Фото: Faine Misto festival

Джерело: Тернопільська міська рада