В Росії побили семирічного сина відомого співака Стаса П’єхи. З кулаками на дитину накинулася сусідка артиста, дружина російського футбольного арбітра Владислава Безбородова.

Як вдалося з’ясувати місцевим ЗМІ, інцидент стався у котеджному селищі Рощино під Санкт-Петербургом.

Семирічний Петрик П’єха подружився із сусідськими дітьми і прийшов до них погратися.

Дружина арбітра зробила йому зауваження, і хлопчик, образившись, проткнув олівцем надувний басейн.

– Мою дитину вдарили головою об землю, він пролетів метрів зо два. Потім та жінка накинулася на мою тещу і завдала їй декілька ударів, – прокоментував інцидент Стас П’єха.

Дізнавшись про те, що сталося, матір хлопчика викликала медиків і поліцію.

Семирічний Петрик П’єха перебуває у лікарні: медики діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, забиття стегон і грудної клітини.

Очевидці, що поспілкувалися зі ЗМІ, підтвердили, що дружина арбітра Безбородова поводилася агресивно і неадекватно.

Станом на вечір 20 липня ні вона, ні Стас П’єха не давали нових коментарів щодо ситуації у своїх соцмережах.

Джерело: Star Hit

Фото: Станіслав П’єха