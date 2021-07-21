В Росії побили семирічного сина відомого співака Стаса П’єхи. З кулаками на дитину накинулася сусідка артиста, дружина російського футбольного арбітра Владислава Безбородова.
Як вдалося з’ясувати місцевим ЗМІ, інцидент стався у котеджному селищі Рощино під Санкт-Петербургом.
Семирічний Петрик П’єха подружився із сусідськими дітьми і прийшов до них погратися.
Дружина арбітра зробила йому зауваження, і хлопчик, образившись, проткнув олівцем надувний басейн.
– Мою дитину вдарили головою об землю, він пролетів метрів зо два. Потім та жінка накинулася на мою тещу і завдала їй декілька ударів, – прокоментував інцидент Стас П’єха.
Дізнавшись про те, що сталося, матір хлопчика викликала медиків і поліцію.
Семирічний Петрик П’єха перебуває у лікарні: медики діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, забиття стегон і грудної клітини.
Очевидці, що поспілкувалися зі ЗМІ, підтвердили, що дружина арбітра Безбородова поводилася агресивно і неадекватно.
Станом на вечір 20 липня ні вона, ні Стас П’єха не давали нових коментарів щодо ситуації у своїх соцмережах.
Джерело: Star Hit
Фото: Станіслав П’єха