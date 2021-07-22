Лобода з’явилася на українських радіостанціях напередодні концерту в Одесі

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка багато років працює на російський ринок, прилетіла в Україну в рамках промо нового синглу Allo.

Артистка в рамках презентації нового треку відвідала низку українських радіостанція, зокрема Пятница, Наше Радіо, Русское Радио. Україна, NRJ Україна.

Про це вона сама повідомила в Instagram.

Сингл Allo Світлана Лобода презентувала минулого тижня. Поки повноцінного кліпу на нього не було, однак співачка опублікувала так зване mood-відео. Режисером ролика виступив Алан Бадоєв.

У коментарях під відео співачку закидали компліментами. Однак багато користувачів також пишуть, що трек далеко не оригінальний. Зокрема порівнюють його з піснями від Artik і Asti.

Також Світлана Лобода вже анонсувала концерт в Одесі, який повинен відбутися 14 серпня. Вартість квитків коливається від 1,3 тис. грн до 12 тис. грн. Однак вільних місць вже майже не залишилося.