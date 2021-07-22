Український співак Monatik (Дмитро Монатик) презентував новий кліп на пісню Зажигать/Jomo.

Виконавець пояснив, що JoMo розшифровується як Joy Of Missing Out, що в перекладі з англійської радість від упущеного. Артист зазначив, що ідея пісні народилася в зв’язку з постійним перебуванням на карантині та сидінням в інтернеті.

– Якоїсь миті піймав себе на думці, що через карантин і новий спосіб життя все те, що навколо мене, пролітає повз. Тому що підсів на інтернет, і рука так і тягнеться подивитися, що відбувається у світі. Напевно, точно щось дуже важливе. Щось, що зовсім не можна пропустити, – написав Monatik в Instagram.

Перші рядки пісні до Дмитра прийшли на Кубі, а на написання музики надихнув бразильський ритм.

Мультиартист додав: замість особистого спілкування, перегляду картин навколо, насолоди декораціями, які нам дарує життя тут і зараз, все відбувається в соціальній мережі. А там стільки інформації – часто непотрібної, що голова кипить.

Зйомки кліпу проходили на острові Мілос (Греція). У відеоролику атмосфера пейзажів чергується з образами яскравих і екстраординарних героїв.

У сюжет відеороботи закладено ідею про те, що абсолютно кожна людина, хоч би де вона була, повинна запалювати, насолоджуватися, кайфувати, а не просто марнувати життя.

Режисером кліпу стала Таня Муїньо.

До слова, нещодавно саме Таня Муїньо зняла кліп для Cardi B.

Фото: Дмитро Монатик