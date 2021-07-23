Тернопільський музичний гурт Tvorchi випустив перший сингл з нового альбому під назвою Falling, а також кліп до нього.

Він встиг підкорити тисячі слухачів ще до релізу. Невеликий уривок в TikTok набрав понад 1500 відео всього за три дні, а презентацією пісні на фестивалі Atlas Weekend насолоджувалися близько 3 тис. захоплених гостей.

– Falling – синтезований саундтрек всіх літніх подорожей, він про людей і пристрасть, яка здатна міняти напрям у навігаторі життя, – повідомив музичний колектив.

Кліп на сингл Falling переносить до заходу сонця, де на повітряній кулі між хмарами Tvorchi починають свою подорож.

Роботу над кліпом Falling очолив режисер Андрій Лагутін, який раніше зняв для колективу кліп Мова тіла.

Tvorchi – український електронний гурт з Тернополя, створений у 2018 році музичним продюсером Ендрю Гуцуляком і вокалістом Джеффрі Огастесом Кенні. Хлопці вже брали участь в нацвідборі міжнародного музичного конкурсу Євробачення – 2020, але не змогли перемогти.

В їхній творчості присутні пісні як українською, так і англійською мовою.