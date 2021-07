Популярний артист Lil Nas X презентував кліп на трек Industry Baby, який він записав у колаборації з Jack Harlow.

У відео Lil Nas X грає персонажа, засудженого до довічного ув’язнення за невстановлений злочин. Однак все таки у вироку є посилання до гучної справи Nike проти Lil Nas X. Йдеться про кросівки Nike, які компанія Lil Nas X переробила під сатанинські в рамках промо минулого синглу. До слова, судовий процес репер таки програв.

Читайте Nike виграла позов у справі про кросівки Сатани від Lil Nas X

У в’язниці Lil Nas X носить рожеву форму і танцює з іншими ув’язненими. Найпікантнішим моментом кліпу можна назвати танці оголених чоловіків у душі, причинні місця яких заблюрили.

Наприкінці ролика Lil Nas X влаштовує метеш і тікає з в’язниці.

Крім того, продюсером кліпу виступив скандальний репер Каньє Вест.

Скандали Lil Nas X

З самого початку 2021 року репер Lil Nas X дивує публіку раз за разом. Першим моментом можна назвати кліп Montero (Call Me By Your Name), в якому виконавець постає перед судом Божим, а потім на пілоні спускається в пекло, де придається плотським утіхам з самим Дияволом. До слова, режисером цього відео виступила українка Таня Муїньо.

В рамках промо цього синглу Lil Nas X презентував сатанинські кросівки на базі однієї з моделей Nike. У релігійної громади це викликало обурення, а компанія Nike навіть подала позов, щоб припинити продажі кросівок. Суд звичайно став на бік компанії, проте до того моменту всі екземпляри були розкуплені.

Третій момент стався на премії BET Awards, коли Lil Nas X під час виступу поцілувався зі своїм танцюристом.