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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Тетяна Забожко |

Знову молодий: Пол Маккартні презентував кліп на пісню Find My Way

Знову молодий: Пол Маккартні презентував кліп на пісню Find My Way

22 липня 79-річний британський музикант, учасник легендарної групи The Beatles Пол Маккартні спільно із своїм асистентом Беком презентував кліп на пісню Find My Way.

– Поверніться назад у часі і йдіть на танцпол, – представив відео у Twitter виконавець.

Відразу з перших кадрів стає зрозумілим, що мав на увазі музикант.

Адже починається кліп із того, що знову молодий Пол Маккартні ходить коридором готелю, усміхається персоналу й танцює.

Наприкінці відео з’ясовується, що увесь цей час Маккартні зображав Бек, вдягнувши гіперреалістичну маску.

Візуальне зображення для відео створила компанія Hyperreal Digital, яка спеціалізується на створенні цифрових аватарів.

– Це страшно й приголомшливо одночасно. Це ніби побачити альтернативну реальність, де Пол – молода поп-зірка в 2021 році, – коментують нове відео на каналі Пола Маккартні в Youtube користувачі.

За кілька годин після прем’єри кліп зібрав майже 300 тис. переглядів.

Фото: Dreamstime

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