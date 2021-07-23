22 липня 79-річний британський музикант, учасник легендарної групи The Beatles Пол Маккартні спільно із своїм асистентом Беком презентував кліп на пісню Find My Way.
– Поверніться назад у часі і йдіть на танцпол, – представив відео у Twitter виконавець.
Step back in time and onto the dancefloor ????
‘Find My Way (feat. @beck)’. The brand new music video. Watch now: https://t.co/vVcMfSLVTS pic.twitter.com/n5DaT3yrtK
— Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 22, 2021
Відразу з перших кадрів стає зрозумілим, що мав на увазі музикант.
Адже починається кліп із того, що знову молодий Пол Маккартні ходить коридором готелю, усміхається персоналу й танцює.
Наприкінці відео з’ясовується, що увесь цей час Маккартні зображав Бек, вдягнувши гіперреалістичну маску.
Візуальне зображення для відео створила компанія Hyperreal Digital, яка спеціалізується на створенні цифрових аватарів.
– Це страшно й приголомшливо одночасно. Це ніби побачити альтернативну реальність, де Пол – молода поп-зірка в 2021 році, – коментують нове відео на каналі Пола Маккартні в Youtube користувачі.
За кілька годин після прем’єри кліп зібрав майже 300 тис. переглядів.