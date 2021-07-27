Макс Барських – відомий український співак, артист та композитор. Його дебют відбувся у 2008 році, коли він став учасником телевізійного талант-шоу Фабрика зірок-2.
Після закінчення проекту Барських випустив свій перший альбом, створив шість музичних кліпів та навіть встиг знятися у кінострічці разом із всесвітньо відомою бельгійсько-канадською співачкою Ларою Фабіан.
Наразі український артист відомий як композитор та співак. Слухайте найкращі пісні Макса Барських онлайн далі у матеріалі Фактів ICTV.
- Хочу танцевать (2016)
Танці, музика, ритм та драйв – шанувальники Барських обожнюють цю композицію, оскільки у ній співається про бажання відпочити та забутися від сум’яття. Трек не втратив своєї актуальності через роки – всім потрібно вдихати свіже повітря та іноді розслаблятися.
- Туманы (2016)
За словами артиста, він та його героїня Анна у кліпі до цієї пісні ведуть пристрасний діалог, занурюючись у fashion-естетику неогопу. Пластика, танець та неголосні слова – все, що потрібно для вираження вибухових, можливо, іноді “туманних” почуттів, про які співається у треку.
- Моя любовь (2017)
Пісня про розпач, надію, віру, безвір’я, перемогу справжнього над хибним. За словами Макса Барських, цей трек – сторінка його особистого щоденника життя.
На його думку, зараз панує мир пластмасових почуттів, в якому інтернет витісняє красу особистого спілкування, лайки замінюють щиру зацікавленість, а любов – тепер просто гарне слово з минулого.
- Полураздета (2018)
Цю композицію у соціальних мережах охрестили як найсексуальнішу пісню у багажі Макса Барських. І це не дивно, назва треку говорить сама за себе.
За добу після релізу кліп до цієї пісні набрав 1,5 млн переглядів на платформі YouTube. Його режисером став легендарний Алан Бадоєв. В одному з інтерв’ю кліпмейкер зізнався, що найдорожчі проекти він знімає для Макса Барських.
- Вспоминать (2018)
Ця лірична пісня – тисячі особистих історій шанувальників артиста, об’єднаних в один осінній спогад про кохання. Трек присвячений семи почуттям, якими Барських переймався два роки після прем’єри мультиплатинового альбому у 2016 році.
Спогади у пісні – як фрагменти кращої складової життя людини. Композиція розкриє навіть ті почуття, які слухачі сховали глибоко у своїй душі.
- Сделай громче (2018)
За словами артиста, ця композиція присвячена людям, які втомилися від забобонів, постійних думок, порад та негативу. Зроби голосніше – послухай свою душу та забудь про тривоги, начебто кричить співак у треку.
- Неслучайно (2019)
За словами артиста, він присвятив цю композицію людині, з якою на той момент нещодавно зустрівся. Попри нетривалий час знайомства, Барських зумів почерпнути натхнення на написання цієї пісні.
Трек потрапив у топ-5 чартів iTunes п’яти країн – України, Росії, Білорусі, Казахстану та Чехії. Можливо, це сталося через довге очікування. Ще за добу до релізу пісні фанати Барських наробили шуму в мережі, закликавши артиста якомога скоріше провести прем’єру.
- Неземная (2019)
Згідно зі статистикою медіапорталу TopHit, через два місяці після прем’єри пісня встигла прозвучати в ефірі радіо близько 200 тис. разів. Трек блискавично окупував головні музичні чарти топових радіостанцій СНД та плейлісти Apple Music.
Шанувальники Барських навіть зараз іноді пишуть у коментарях до постів артиста, що ця композиція – вічний хіт. Деякі фанати жартують, що їм телефонують сусіди о 3.00 та просять зробити музику голосніше.
- Океаны (2020)
Гарна пісня про безмежну любов, почуття, красу світу та “океан” душі. Після прем’єри пісні прихильниці артиста жартували у соціальних мережах, що, прослухавши трек, залишається відчуття, ніби вони зрадили своїх чоловіків.
- Армагеддон (2020)
За словами Барських, прослухавши цю пісню, можна розлетітися на сотні атомів, однак цього боятися не потрібно. Трек торкнеться душі навіть найбайдужіших людей.
Армагеддон – саме так, схвильовано, почувається композитор сьогодні. Впевнені, прослухавши пісню Барських, ви зрозумієте почуття українського артиста.