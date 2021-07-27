Макс Барських – відомий український співак, артист та композитор. Його дебют відбувся у 2008 році, коли він став учасником телевізійного талант-шоу Фабрика зірок-2.

Після закінчення проекту Барських випустив свій перший альбом, створив шість музичних кліпів та навіть встиг знятися у кінострічці разом із всесвітньо відомою бельгійсько-канадською співачкою Ларою Фабіан.

Наразі український артист відомий як композитор та співак. Слухайте найкращі пісні Макса Барських онлайн далі у матеріалі Фактів ICTV.

Хочу танцевать (2016)

Танці, музика, ритм та драйв – шанувальники Барських обожнюють цю композицію, оскільки у ній співається про бажання відпочити та забутися від сум’яття. Трек не втратив своєї актуальності через роки – всім потрібно вдихати свіже повітря та іноді розслаблятися.

Туманы (2016)

За словами артиста, він та його героїня Анна у кліпі до цієї пісні ведуть пристрасний діалог, занурюючись у fashion-естетику неогопу. Пластика, танець та неголосні слова – все, що потрібно для вираження вибухових, можливо, іноді “туманних” почуттів, про які співається у треку.

Моя любовь (2017)

Пісня про розпач, надію, віру, безвір’я, перемогу справжнього над хибним. За словами Макса Барських, цей трек – сторінка його особистого щоденника життя.

На його думку, зараз панує мир пластмасових почуттів, в якому інтернет витісняє красу особистого спілкування, лайки замінюють щиру зацікавленість, а любов – тепер просто гарне слово з минулого.

Полураздета (2018)

Цю композицію у соціальних мережах охрестили як найсексуальнішу пісню у багажі Макса Барських. І це не дивно, назва треку говорить сама за себе.

За добу після релізу кліп до цієї пісні набрав 1,5 млн переглядів на платформі YouTube. Його режисером став легендарний Алан Бадоєв. В одному з інтерв’ю кліпмейкер зізнався, що найдорожчі проекти він знімає для Макса Барських.

Вспоминать (2018)

Ця лірична пісня – тисячі особистих історій шанувальників артиста, об’єднаних в один осінній спогад про кохання. Трек присвячений семи почуттям, якими Барських переймався два роки після прем’єри мультиплатинового альбому у 2016 році.

Спогади у пісні – як фрагменти кращої складової життя людини. Композиція розкриє навіть ті почуття, які слухачі сховали глибоко у своїй душі.

Сделай громче (2018)

За словами артиста, ця композиція присвячена людям, які втомилися від забобонів, постійних думок, порад та негативу. Зроби голосніше – послухай свою душу та забудь про тривоги, начебто кричить співак у треку.

Неслучайно (2019)

За словами артиста, він присвятив цю композицію людині, з якою на той момент нещодавно зустрівся. Попри нетривалий час знайомства, Барських зумів почерпнути натхнення на написання цієї пісні.

Трек потрапив у топ-5 чартів iTunes п’яти країн – України, Росії, Білорусі, Казахстану та Чехії. Можливо, це сталося через довге очікування. Ще за добу до релізу пісні фанати Барських наробили шуму в мережі, закликавши артиста якомога скоріше провести прем’єру.

Неземная (2019)

Згідно зі статистикою медіапорталу TopHit, через два місяці після прем’єри пісня встигла прозвучати в ефірі радіо близько 200 тис. разів. Трек блискавично окупував головні музичні чарти топових радіостанцій СНД та плейлісти Apple Music.

Шанувальники Барських навіть зараз іноді пишуть у коментарях до постів артиста, що ця композиція – вічний хіт. Деякі фанати жартують, що їм телефонують сусіди о 3.00 та просять зробити музику голосніше.

Океаны (2020)

Гарна пісня про безмежну любов, почуття, красу світу та “океан” душі. Після прем’єри пісні прихильниці артиста жартували у соціальних мережах, що, прослухавши трек, залишається відчуття, ніби вони зрадили своїх чоловіків.

Армагеддон (2020)

За словами Барських, прослухавши цю пісню, можна розлетітися на сотні атомів, однак цього боятися не потрібно. Трек торкнеться душі навіть найбайдужіших людей.

Армагеддон – саме так, схвильовано, почувається композитор сьогодні. Впевнені, прослухавши пісню Барських, ви зрозумієте почуття українського артиста.