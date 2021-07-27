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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Захарченко |

10 найкращих пісень Макса Барських

10 найкращих пісень Макса Барських

Макс Барських – відомий український співак, артист та композитор. Його дебют відбувся у 2008 році, коли він став учасником телевізійного талант-шоу Фабрика зірок-2.

Після закінчення проекту Барських випустив свій перший альбом, створив шість музичних кліпів та навіть встиг знятися у кінострічці разом із всесвітньо відомою бельгійсько-канадською співачкою Ларою Фабіан.

Наразі український артист відомий як композитор та співак. Слухайте найкращі пісні Макса Барських онлайн далі у матеріалі Фактів ICTV.

  • Хочу танцевать (2016)

Танці, музика, ритм та драйв – шанувальники Барських обожнюють цю композицію, оскільки у ній співається про бажання відпочити та забутися від сум’яття. Трек не втратив своєї актуальності через роки – всім потрібно вдихати свіже повітря та іноді розслаблятися.

  • Туманы (2016)

За словами артиста, він та його героїня Анна у кліпі до цієї пісні ведуть пристрасний діалог, занурюючись у fashion-естетику неогопу. Пластика, танець та неголосні слова – все, що потрібно для вираження вибухових, можливо, іноді “туманних” почуттів, про які співається у треку.

  • Моя любовь (2017)

Пісня про розпач, надію, віру, безвір’я, перемогу справжнього над хибним. За словами Макса Барських, цей трек – сторінка його особистого щоденника життя.

На його думку, зараз панує мир пластмасових почуттів, в якому інтернет витісняє красу особистого спілкування, лайки замінюють щиру зацікавленість, а любов – тепер просто гарне слово з минулого.

  • Полураздета (2018)

Цю композицію у соціальних мережах охрестили як найсексуальнішу пісню у багажі Макса Барських. І це не дивно, назва треку говорить сама за себе.

За добу після релізу кліп до цієї пісні набрав 1,5 млн переглядів на платформі YouTube. Його режисером став легендарний Алан Бадоєв. В одному з інтерв’ю кліпмейкер зізнався, що найдорожчі проекти він знімає для Макса Барських.

  • Вспоминать (2018)

Ця лірична пісня – тисячі особистих історій шанувальників артиста, об’єднаних в один осінній спогад про кохання. Трек присвячений семи почуттям, якими Барських переймався два роки після прем’єри мультиплатинового альбому у 2016 році.

Спогади у пісні – як фрагменти кращої складової життя людини. Композиція розкриє навіть ті почуття, які слухачі сховали глибоко у своїй душі.

  • Сделай громче (2018)

За словами артиста, ця композиція присвячена людям, які втомилися від забобонів, постійних думок, порад та негативу. Зроби голосніше – послухай свою душу та забудь про тривоги, начебто кричить співак у треку.

  • Неслучайно (2019)

За словами артиста, він присвятив цю композицію людині, з якою на той момент нещодавно зустрівся. Попри нетривалий час знайомства, Барських зумів почерпнути натхнення на написання цієї пісні.

Трек потрапив у топ-5 чартів iTunes п’яти країн – України, Росії, Білорусі, Казахстану та Чехії. Можливо, це сталося через довге очікування. Ще за добу до релізу пісні фанати Барських наробили шуму в мережі, закликавши артиста якомога скоріше провести прем’єру.

  • Неземная (2019)

Згідно зі статистикою медіапорталу TopHit, через два місяці після прем’єри пісня встигла прозвучати в ефірі радіо близько 200 тис. разів. Трек блискавично окупував головні музичні чарти топових радіостанцій СНД та плейлісти Apple Music.

Шанувальники Барських навіть зараз іноді пишуть у коментарях до постів артиста, що ця композиція – вічний хіт. Деякі фанати жартують, що їм телефонують сусіди о 3.00 та просять зробити музику голосніше.

  • Океаны (2020)

Гарна пісня про безмежну любов, почуття, красу світу та “океан” душі. Після прем’єри пісні прихильниці артиста жартували у соціальних мережах, що, прослухавши трек, залишається відчуття, ніби вони зрадили своїх чоловіків.

  • Армагеддон (2020)

За словами Барських, прослухавши цю пісню, можна розлетітися на сотні атомів, однак цього боятися не потрібно. Трек торкнеться душі навіть найбайдужіших людей.

Армагеддон – саме так, схвильовано, почувається композитор сьогодні. Впевнені, прослухавши пісню Барських, ви зрозумієте почуття українського артиста.

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