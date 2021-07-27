MRPL City Festival відбудеться у місті Маріуполь з 6 до 8 серпня. Окрім безлічі концертів, на відвідувачів чекає спортивне дозвілля.

Як проходить MRPL City Festival

Фестиваль традиційно пройде на пляжі Піщанка. До речі, це одна із особливостей MRPL City Festival. Все дійство розгортається просто біля моря.

Фестивальний день стартує о 16.00 і триває до 23.30. Бажаючі відпочити вирушають додому спати, а тусовщики залишаються, щоб відриватися на нічній сцені, яка працює з 23.30 до 15.30 наступного дня.

Важливо запам’ятати, що на територію фестивалю вас ніхто не пустить із тваринами, яким б милими та слухняними вони не були.

Традиційно: проносити їжу та напої не можна, але це й не потрібно, бо на території фесту працюють і бари, і фудкорти. Тож голодними не залишетеся. Організатори також зазначають, що розрахунок є й готівковий, і безготівковий.

Фестиваль MRPL City Festival карантинні обмеження не оминули, тому готуйтеся носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

Серед розваг на фестивалі представлено багато видів спорту, зокрема пляжний футбол, регбі та волейбол.

Хто виступить на MRPL City Festival 2021

На фестивалі виступить багато артистів найрізноманітніших жанрів. Серед рок-команд будуть Мумій Троль, Ляпіс 98, Порнофільми, O.Torvald.

Також очікуються виступи одних з найпопулярніших артистів України. Йдеться про Івана Дорна, Monatik, Maruv, Alyona Alyona, Артема Півоварова, Олю Полякову.

Крім того, глядачі побачать виступи популярних ді-джеїв: Sander Van Doorn, Vanotek.

Квитки MRPL City Festival

MRPL City Festival 2020 скасували через карантин, однак квитки, які купувалися минулого року, дійсні й у цьому.

На фестиваль можна придбати тільки триденний квиток. Через карантин їхню кількість обмежили. У касі можна придбати лише квитки в фан-зону за 999 грн.