White Nights Festival. Africa: чому варто піти на Білі ночі

Фестиваль електронної музики White Nights 13 і 14 серпня буде присвячений найзагадковішому континенту. Після містичного Тулума ми зануримося у світ дивовижної та контрастної Африки.

Чому відрив на White Nights Festival. Africa обов’язковий цього літа? Зараз розкладемо все по поличках.

White Nights Festival. Africa — це подорож до своїх витоків та глибин африканської міфології.

Усі ми родом з Африки — континенту, де збереглися справжні емоції та первісний вайб. Аби відчути своє єство, не варто летіти в Намібію або ПАР. Приїжджай на Арт-завод Платформа, де відтворять атмосферу та вайб континенту завдяки тоннам оригінальних декорацій і різноманіттю сцен та образів.

Людина-пантера і людина-крокодил, що прогулюються вулицями фестивалю, танці племені Масаї, міфічні створіння Африки, передбачення верховного чаклуна — усе це частина атмосфери майбутнього White Nights Festival. Africa.

White Nights Festival. Africa — це музична синергія, де кожен звук є частиною ритуалу звільнення емоцій.

Скинути із себе кимось нав’язані характеристики і стати собою допоможе музика. Майстерно схрещуватимуть африканське шаманство із сучасними бітами зірки з усіх куточків світу на 7 фестивальних сценах. Серед хедлайнерів:

DJ Hell – легенда світової електронної сцени, новатор, провокатор та любитель еклектики, який майже самотужки поклав початок відродженню вісімдесятих. Він вболіває за мюнхенську Баварію, співпрацює із фешн-іконою Донателлою Версаче, обожнює мамину печеню зі свинини й запалює епохальними сетами клуби від Нью-Йорка до Токіо. Настала черга української столиці;

DUB FX – знаменитий австралійський бітбоксер, музикант і продюсер , який подорожує світом та виступає, створюючи музику лише з допомогою власного голосу, луп-станції й педалі ефектів;

MAGDALENA виступить на Білих Ночах із неймовірним сетом. Вона стояла у витоків родини Diynamic Music: разом із Mladen Solomun та Adriano Trolio, творцями відомого всім меломанам лейблу Diynamic, відкрила в Гамбурзі легендарний клуб EGO.

На кожній зі сцен фестивалю лунатимуть свої стилі та пануватиме своя атмосфера:

Main stage стане місцем, де можна буде почути суто живі виступи артистів. Там запалюватимуть DUB FX, Gо-A, Junket, ТОНКА, MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk та ще SPECIAL GUEST;

Backyard stage зустрічатиме прихильників Techno, Progressive та Melodic. На цій сцені представлять свої шоукейси KOLO та APLAY (Smailov & Weizman, 8Kays, VOTUMA, Leri, Diana jo), а також виступлять суперзірки MAGDALENA, Miss Monique та DJ Hell;

Special stage стане оплотом трансу (із хедлайнерами OMNIA та ANNA LEE, а також Sun Riser і Azotti) та драм-н-бейсу (із хедлайнерами TAPOLSKY і DERRICK & TONIKA й такими артистами, як Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll та MC Ned);

Green stage радуватиме Live band, Dub, Funk, Soul та Electronica від таких музикантів: Stereoigor, krapka;KOMA, J SCOPE, Novikov & Shumsky, Sasha Dog, Wonder Land Band;

Inside stage закликатиме до себе відбірними Hip-Hop, Rap, Scratch battle, MC. За них відповідатиме POWER FM Party Radio і такі артисти: Mark House, Шершень, Midnight Daddies, KAEF, Get Better, NKNKT, Y:K, Special Key, Walid, TRICKY NICKI, TRIISH та Madison;

Becherovka stage даруватиме Afro House, Organic та Deep House. Там запалить найсильніший склад діджеїв відомого одеського музичного проєкту The ROOM (Yaki, Lirity, Den Maar);

Boho stage тішитиме House і Tech House. На цій сцені представлять свої шоукейси SkyBar (Aplombo, AWL Alexander, The Advocate, Manficha) і RIM Records (Franc, Mr.Sunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina та Odeum).

White Nights Festival. Africa — це компіляція первісного із сучасним через призму мистецтва.

Свої тематичні арт-творіння на фестивалі представлять кращі вітчизняні митці. Єгор Лемзяков презентує серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму. Дем’ян Ферій покаже витвори в техніці діджитал-колаж про високі ідеали. MISHA KUSH, який очолив організацію для допомоги птахам-інвалідам, представить роботи, головним персонажем яких є голуб Валера. Лілія Кувалдіна презентує серію картин COLOR, де показує досконалість і красу людей, незалежно від раси та кольору шкіри.

Сергій Рожин представить медіаторский проект Раби Малевича, що висвітлює сучасне мистецтво для суспільства через парадигму здорового глузду, гумору й сатири. Юля Кисіль покаже серію відеосюжетів, головним героєм яких є Awhoivan, персонаж, що уособлює застиглу емоцію емоційно екзальтованого розуму. Марія Зражаєва презентує портрети, що відкривають тему справжньої спекотної Африки. Основна ідея творінь – через призму яскравих фарб вразити глядача емоційною експресією, яка зосереджена і всередині людини, і ззовні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений White Nights (@whitenightskyiv)

Учасники інституції X-Platform та Creative Media Systems пропонують нестандартний підхід до сучасного дизайну та медіаархітектури, формують образ прогресивного міста, використовують інноваційні технології та рішення. Вони представлять на фестивалі одразу декілька робіт: DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, Терраморфінг, Еквілібр, Метаноя із серії Нова Міфологія.

White Nights Festival. Africa — це відкриття найзагадковішої частини світу через кіно.

Міжнародний етнографічний кінофестиваль ОКО презентує на фестивалі три стрічки про дивовижний континент — Поговоримо про сни, Афро-волосся та інші міфи й Міс Спокуса. Мета ОКО — проілюструвати повсякденне серцебиття малих та великих народів, мешканців сіл та міст.

White Nights Festival. Africa — це віддзеркалення істинного африканського стилю.

І мова тут не тільки про афро-панк дрес-код. За підтримки Fashion TV на фестивалі пройде атмосферний модний перформанс французького бренду Iwo Couture дизайнера Мікеланджело Сала. Митець працює в афро-японському стилі, а його речі з успіхом продаються в магазинах Бразилії, Франції (зокрема, у паризькому ЛГБТ-шопі Agogogang), Великобританії та Конго. Доповнять образи дизайнера на показі аксесуари від парижан Pallaya та Nacho.

White Nights Festival. Africa — це смаки Африки й улюблені бари.

Becherovka, Оlmeca та Absolut тішитимуть на фесті особливими алкогольними напоями та коктейлями. А на додачу до гурманської насолоди обіцяють здивувати нестандартними подачами й декором барів з африканським присмаком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений White Nights (@whitenightskyiv)

White Nights Festival. Africa — це адреналін у крові та життя в русі.

На фестивалі також знайдеться місце для спорту. Шукайте локацію для активного дозвілля, де можна пограти в настільний футбол, опанувати балансборд та взяти участь у конкурсах і різноманітних активностях під діджейські сети.

White Nights Festival. Africa — це маркетплейс, де можна буде зібрати феєричний афро-панківський образ.

FluRAnet, lovibabochek, Arley Sign, SETA Decor, zacerkovnaya, Культурний клуб, shoza.glitterbar, arhaika, FORMA.THEBRAND, jamaica_stuff, BERĒZA, POHUI, Rodina X, kov.beads, o’ba design — усі ці бренди та магазини одягнуть та підберуть вам тематичні африканські аксесуари просто на фесті. Ба більше — у маркет-зоні можна буде зробити тату в Intro ink tatoo, купити вініл від playvinyl та зануритись у культуру стародавнього індіанського напою Какао з om.cacao.

Не обійдеться на фестивалі й без традиційних розваг: 20 барів, фуд-корт від Ulichnaya Eda, Lounge Zone, численні тематичні фотозони, Mapping.

Як і в червні, гості фестивалю зможуть не переживати за готівку та решту. White Nights Festival. Africa буде кешлес-територією, де оплата займатиме лишень кілька секунд. Просто під час заходу ви зможете закинути готівку на платіжну картку або ж відкрити картку на інфостенді. А за оплату в смартфоні чи смарт-годиннику — ще й отримати знижку на всі пропозиції фуд-корту.