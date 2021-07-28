Михайло Поплавський – Сину мій: прем'єру кліпу дивитися онлайн

Співаючий ректор Михайло Поплавський показав свого онука в новому кліпі. Шестирічний Єгор зіграв головну роль у зворушливому відео на пісню Сину мій.

Після гастрономічного блоку кліпів Український борщ, Сало й Українські вареники, які набрали в YouTube понад 13 млн переглядів, Михайло Поплавський приступив до ліричного соціальному циклу. Співаючий ректор усього за вісім годин зняв одразу два кліпи – Батько та Сину мій.

Зворушливе, чуттєве відео, наповнене особистими переживаннями та тривогами, Михайло Михайлович присвятив своєму синові Олександру.

Пісня була написана композитором Ніколо Петрашем і поетесою Людмилою Пономаренко після того, як Олександр Поплавський потрапив у страшну аварію. Ізраїльським медикам вдалося врятувати хлопця. Про цей складний період Поплавські говорити не люблять. Вони просто щасливі, що є одне в одного.

Головну роль в кліпі зіграв шестирічний онук Поплавського – Єгор. Він втілив свого батька в дитинстві. Для хлопчика це дебют.

– Діти – це гордість, надія батьків і продовження роду. Ми живемо вірою в їхнє щасливе майбутнє. Кожен із нас бачить у дітях себе. Кліп Сину мій особливий для мене. Адже в ньому дебютував як актор мій онук – Єгор Олександрович Поплавський. Цей кліп я присвячую всім синам України, – сказав Михайло Поплавський, презентуючи відео.

Його режисером стала Олена Вінярська, що зняла раніше для Поплавського епатажні, провокаційні кліпи. Цього разу вийшла стильна, але стримана робота, в якій очима дитини показані життєві цінності.

Олена каже, що надихалася творами Маленький принц і Аліса в країні чудес.

– Ідея кліпу – зворушлива любов батька до сина. Це унікальні стосунки. Любов, захист, віра – це найбільший дар батька. Михайло Поплавський через гру в шахи занурює сина в дорослий світ, дає поради при вирішенні важливих завдань. А хлопчик ділиться з ним своїм cвітлим сприйняттям світу та фантазіями.

Мене особливо зачепили слова пісні – Я день і ніч благаю Бога, щоби безхмарною була твоя дорога. Любов батька – виняткова, вона не багатослівна, але дуже сильна. Ось про це наша історія, – каже Вінярська.

Єгору знімальний процес дуже сподобався, він допізна відпрацював у кадрі, жваво цікавився процесом і тим, як він відображається на моніторі. Хлопчик отримав свій перший гонорар і похід до McDonald’s.

Варто зазначити, що Єгор дуже схожий на свого популярного діда. Михайло Поплавський не приховує гордості за сина та онука і сподівається, що Єгор обере творчу професію.

Кліп був знятий з використанням сучасних технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки. Завдяки злагодженій підготовці та відпрацюванню кожної деталі до виходу на майданчик відео зняли в рекордно короткі терміни.

Спеціально для Михайла Поплавського, Єгора і бек-вокалу були пошиті трендові костюми з тканини Gucci. Образи дівчат були стриманими, в стилі 70-х – це сукні-футляри і зачіски, стилізовані під солісток гурту АВВА.

Михайло Поплавський впевнений, що вічна тема батьківської любові до дітей торкнеться серця слухачів і кліп набере не менше переглядів, ніж вибуховий Український борщ, а то й більше.

Незабаром співаючий ректор обіцяє представити нову, не менш зворушливу роботу – Батько.

Нагадаємо, Михайло Поплавський затіяв серйозний ребрендинг своїх хітів. Він зробив нові аранжування та перезняв відео на пісні Блюз еротичних думок, Приречений на любов, Юний орел.

Також випустив кліпи на нові пісні А ми з тобою любовники, Любов у серці маю, А нам сьогодні 50, Забава, Далі буде.

У цілому, за два місяці він випустив 14 кліпів, знятих із використанням сучасних технологій : LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки!

Михайло Поплавський вперше показав онука в новому кліпі / 12 фотографий

Фото: Михайло Поплавський