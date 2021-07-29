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Валентина Чорна |

Ірина Федишин у весільній сукні заспівала разом із чоловіком у новому кліпі

Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин презентувала кліп на пісню Не кохав, в якому заспівала разом з чоловіком Віталієм Човником.

Атмосферну відеороботу Ірина випустила з нагоди 15-річчя подружнього життя.

У ролику Ірина постала у весільній сукні, а Віталій приміряв класичний чорний костюм. Також у кліпі з’явилися сини подружжя: Юрій та Олег.

Федишин зізналася, що 29 липня 2006 року вона з Віталієм повінчалася. А пісню Не кохав вони написали разом.

– Пісня до 15-річчя подружнього життя. 29.07. ми з Віталієм повінчалися. Цю пісню написали разом. Ми дякуємо Господу, що маємо один одного, – написала Ірина.

Користувачів мережі вразив новий кліп Ірини Федишин. Вони зазначили, що ролик вийшов дуже чуттєвим і зворушливим.

  • Вау, яка пісня! тренд для молодят на перший танець! неймовірний дует, Віталік дуже гарно співає!
  • Тепер цю пісню можуть співати всі молодята України!
  • Неперевершено! Слухаю і кайфую! Ви прекрасний дует!
  • Дай Бог здоров’я та кохання вам і вашій сім’ї! Ви прекрасні!
  • Це не передати словами. Все всередині, хто кохає, то знає це почуття, – пишуть шанувальники.

Нещодавно Ірина Федишин зізналася, що відмовляла чоловікові у сексі, прикриваючись головним болем.

Віталій Човник за сумісництвом продюсер співачки, тому іноді вона зривається на чоловіка через робочі питання. Також зірка поділилася, що засмагала без купальника, бо хотілося гострих відчуттів.

Фото: Ірина Федишин

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