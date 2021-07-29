Валерій Меладзе дасть концерт у Києві. Співак виступить 2 вересня в Osocor Residence.

Колоритний тенор Валерія легко впізнати з першої ж секунди, а пісні братів Меладзе, здається, не підвладні часу.

Це музичні розповіді про істинні почуття Костянтина, розказані в неповторній манері Валерія.

Виступ Меладзе буде першим осіннім івентом в Osocor Residence.

– Тільки уявіть: вечір спускається на теплий Київ, найкращі вина у келихах і для вас співає про любов в усіх її відтінках сам Валерій Меладзе… Направду, хто краще за гарячих грузинів знається на коханні та пристрасних емоціях? – пишуть організатори події.

Квитки на Меладзе коштують 1575 грн, купити їх можна на сайті.

Нагадаємо, 8 липня Валерій Меладзе виступив на сцені Atlas Weekend 2021. Артиста зустріли бурхливо – оплесками та піснями в унісон. Організаторам навіть довелося подовжити виступ Меладзе на 20 хвилин.

Однак частину українців присутність російського артиста на фестивалі неабияк обурила. А видалення негативних коментарів під фото Меладзе в Instagram спровокувало ще більшу хвилю хейту.

Підлили масла у вогонь також нещодавній виступ Меладзе перед Лукашенком у Білорусі, а також скандал з Поляковою. Більш того, вже кілька місяців мережа обговорює звинувачення Ані Лорак на адресу Костянтина Меладзе.

Фото: Atlas Weekend