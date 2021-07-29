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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Земфіра несподівано випустила новий альбом Ах

Земфира Бордерлайн

Російська співачка Земфіра неочікувано для всіх випустила міні-альбом Ах.

До нової роботи увійшли чотири пісні Ах, Почта, Мелодрама і вже відома шанувальникам композиція Гудбай.

Земфіра жодного разу не анонсувала прем’єру альбому, тому для її шанувальників це стало справжньою несподіванкою.

  • Що це таке відбувається? Що за неймовірне щастя!?
  • Подарунок!
  • Ну нічого собі, так випускати музику може тільки Земфіра.
  • Нереально. І як завжди в найпотрібніший час.
  • Дякуємо вам за такий особливий подарунок!
  • Навіть коли нас не стане, твої пісні будуть рятувати мільйони людей. Ми любимо тебе, ти прекрасна!
  • Якесь диво, а не рік! Новий альбом, саундтрек, а тепер ще й ЕР. Чим ми заслужили таке щастя?
  • Земфіра, будьте щасливі, дякуємо Вам за те, що Ви є! І ми кожен день неймовірно цьому тішимося, – пишуть користувачі мережі.

Прихильники додали, що альбом Ах відрізняється від попередніх робіт співачки легкістю і невимушеністю.

На обкладинці Земфіра зображена разом з гітаристом і композитором Дмитром Ємельяновим.

Альбом Ах став третім релізом співачки у 2021 році. У лютому Земфіра презентувала перший за вісім років альбом Бордерлайн.

Він став сьомим повноформатним релізом в дискографії Земфіри. До альбому Бордерлайн увійшло 12 пісень, зокрема випущені раніше сингли Остин і Крым

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Також у 2021 році артистка написала саундтрек до фільму Ренати Литвинової Північний вітер.

Фото: Getty Images

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