Російська співачка Земфіра неочікувано для всіх випустила міні-альбом Ах.

До нової роботи увійшли чотири пісні Ах, Почта, Мелодрама і вже відома шанувальникам композиція Гудбай.

Земфіра жодного разу не анонсувала прем’єру альбому, тому для її шанувальників це стало справжньою несподіванкою.

Що це таке відбувається? Що за неймовірне щастя!?

Подарунок!

Ну нічого собі, так випускати музику може тільки Земфіра.

Нереально. І як завжди в найпотрібніший час.

Дякуємо вам за такий особливий подарунок!

Навіть коли нас не стане, твої пісні будуть рятувати мільйони людей. Ми любимо тебе, ти прекрасна!

Якесь диво, а не рік! Новий альбом, саундтрек, а тепер ще й ЕР. Чим ми заслужили таке щастя?

Земфіра, будьте щасливі, дякуємо Вам за те, що Ви є! І ми кожен день неймовірно цьому тішимося, – пишуть користувачі мережі.

Прихильники додали, що альбом Ах відрізняється від попередніх робіт співачки легкістю і невимушеністю.

На обкладинці Земфіра зображена разом з гітаристом і композитором Дмитром Ємельяновим.

Альбом Ах став третім релізом співачки у 2021 році. У лютому Земфіра презентувала перший за вісім років альбом Бордерлайн.

Він став сьомим повноформатним релізом в дискографії Земфіри. До альбому Бордерлайн увійшло 12 пісень, зокрема випущені раніше сингли Остин і Крым.

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Також у 2021 році артистка написала саундтрек до фільму Ренати Литвинової Північний вітер.