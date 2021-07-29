Російська співачка Земфіра неочікувано для всіх випустила міні-альбом Ах.
До нової роботи увійшли чотири пісні Ах, Почта, Мелодрама і вже відома шанувальникам композиція Гудбай.
Земфіра жодного разу не анонсувала прем’єру альбому, тому для її шанувальників це стало справжньою несподіванкою.
- Що це таке відбувається? Що за неймовірне щастя!?
- Подарунок!
- Ну нічого собі, так випускати музику може тільки Земфіра.
- Нереально. І як завжди в найпотрібніший час.
- Дякуємо вам за такий особливий подарунок!
- Навіть коли нас не стане, твої пісні будуть рятувати мільйони людей. Ми любимо тебе, ти прекрасна!
- Якесь диво, а не рік! Новий альбом, саундтрек, а тепер ще й ЕР. Чим ми заслужили таке щастя?
- Земфіра, будьте щасливі, дякуємо Вам за те, що Ви є! І ми кожен день неймовірно цьому тішимося, – пишуть користувачі мережі.
Прихильники додали, що альбом Ах відрізняється від попередніх робіт співачки легкістю і невимушеністю.
На обкладинці Земфіра зображена разом з гітаристом і композитором Дмитром Ємельяновим.
Альбом Ах став третім релізом співачки у 2021 році. У лютому Земфіра презентувала перший за вісім років альбом Бордерлайн.
Він став сьомим повноформатним релізом в дискографії Земфіри. До альбому Бордерлайн увійшло 12 пісень, зокрема випущені раніше сингли Остин і Крым.
Також у 2021 році артистка написала саундтрек до фільму Ренати Литвинової Північний вітер.